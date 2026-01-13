大和ハウスグループのスポーツクラブNASは、遺伝子分析キット「IDENSIL（イデンシル）」を展開するグリスタと提携し、12月10日から、一人ひとりの遺伝子情報に基づいた最適な運動プログラムを提案する新サービス「オーダーフィット」を、試験的に導入した。今後、他店舗でも運用する予定。

なお、同遺伝子分析は医療行為ではなく、体質傾向を把握するための情報提供を目的としている。

従来のスポーツクラブは、「場所やマシンの提供」や「すべての会員様を対象としたプログラム提供」を主に行っていたが、自分に適した運動方法が分からず、十分な成果を実感する前に継続を断念してしまうケースも散見されている。

こうした課題を解決するため、同社は、グリスタの遺伝子分析技術を新たに導入。トップアスリートも活用する「科学的なデータ」に基づき、個々の体質や特性に合わせた最適なトレーニングプログラムを提供することで、効率的に目標達成をサポートする。

昨年12月から、一部の店舗にて試験運用していたが、今後、他店舗でも展開することで、会員一人ひとりに寄り添うサービス提供を強化する。今後、同サービスを通じて確立する「寄り添い型」の運営モデルを、全国の店舗へ順次展開するとともに、運動習慣の定着や生活習慣の改善を通じて、会員様が長期的に健康と向き合える環境づくりを推進していく考え。

新サービス「オーダーフィット」の特徴は、入会時に行う、約5分間の唾液採取によって、遺伝子レベルで一人ひとりの体質（筋肉・骨・体脂肪などに関わる特性）を分析する。分析結果は、グリスタの専門知見に基づく科学的データとして提供され、同社専門スタッフが、個々に最適な運動強度・頻度の考え方や食事の摂りかた等を分かりやすく提案する。

また、独自の「共通ガイドライン」を整備することで、スタッフによる指導のばらつきを抑え、全店舗において一貫した適切なアドバイスを提供する。パーソナルジムに匹敵するきめ細かなサポートを、総合型スポーツクラブならではの通いやすい価格帯で受けられる点も同サービスの特長となっている。

遺伝子検査を起点とし、その後の定期面談やトレーニングメニューの見直しなどを標準サービスとして提供する。会員の日常生活に寄り添った無理のない提案を行うことで、運動の継続と習慣化をサポートする。

スポーツクラブNAS＝https://www.nas-club.co.jp

グリスタ＝https://idensil.jp