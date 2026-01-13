ローソンは、食べ物などを飲めるようにした「飲む○○シリーズ」第31弾として、チルド飲料「飲む麻婆豆腐」を、1月13日から全国のローソン店舗（「ローソンストア100」を除く）で発売する。

今回発売する商品は、冷やして楽しむ、飲むタイプの麻婆豆腐。本格的な麻婆豆腐の辛味や花椒のしびれ、絹ごし豆腐のなめらかな食感を楽しめる。「デザート系ではない料理を飲みたい」「小腹を満たすドリンクが欲しい」といった声を受け、人気料理の一つである「麻婆豆腐」を「飲む○○シリーズ」として開発した。

ローソンでは、2019年10月に「飲む○○シリーズ」第1弾として、まるでソフトクリームのような味わいのチルド飲料「飲むソフトクリーム」を発売した。同シリーズではこれまでに、飲むティラミス、飲むパンケーキ、飲むマヨなど30品の商品を展開し、食べ物や調味料を飲んで楽しむという驚きと本格的な味わいが、30代〜50代の消費者を中心に好評を得た。特に、一昨年11月に発売した「飲むマヨ」は、味の再現性が高く、消費者から「想像以上にマヨネーズ」「本当にマヨネーズ」といった声が寄せられ、特に30代〜50代の男性の消費者を中心に支持を得た。

「飲む麻婆豆腐」は、絹ごし豆腐、大豆ミートを使用した、本格的な麻婆豆腐の辛味や花椒の痺れが楽しめる飲む麻婆豆腐となっている。

ローソンは今後も、おいしくてわくわくする商品を開発・発売していく考え。

［小売価格］298円（税込）

［発売日］1月13日（火）

ローソン＝https://www.lawson.co.jp