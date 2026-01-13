

「サッポロ 男梅サワー 梅つぶし」（350ml缶／500ml缶）

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ 男梅サワー 梅つぶし」を1月14日に数量限定発売する。

「サッポロ 男梅サワー」ブランドは、飲食店でも家庭でも唯一無二の梅干し感を楽しめる梅フレーバー5年連続No.1（インテージSRI 梅フレーバーチューハイ市場 2020年1月〜2024年12月 累計販売金額 7業態計（SM・CVS・酒DS・一般酒店・業務用酒店・DRUG・ホームセンター計））のサワーブランド。

今回、毎年数量限定発売で好評を得ている「梅つぶし」が再登場する。同商品は、飲食店で梅干しを潰しながら飲んでいるような濃厚な味わいと飲みごたえが特長となっている。缶体をひっくり返すことで梅の果汁が混ざり、果汁成分が踊りだしたかのように缶全体に広がって味わいが深まるほか、見た目でも楽しめる仕様となっている。

今年のパッケージはマットな赤色の背景色に動きのあるブラシストロークを使ったデザインで、男梅サワーの明るく楽しい世界観を表現した。

ぜひ、缶をひっくり返して「梅つぶし」の濃厚な味わいを楽しんでほしい考え。

今後も「サッポロ 男梅サワー」ブランドは食事と一緒に楽しめる「居酒屋系サワー」の定番として「お酒」の新しい魅力を提案し、新たな市場を創造していくという。

［小売価格］

350ml缶：204円

500ml缶：281円

（すべて税込）

［発売日］1月14日（水）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp