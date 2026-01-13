『報ステ』久米宏さん訃報受け“特別版”放送へ
テレビ朝日『報道ステーション』の公式Xが、13日に更新。同日、久米宏さんが1日に肺がんのために81歳で亡くなったと発表されたことを受け、特別版を届けると伝えた。
【貴重ショット】20年ぶりに司会でタッグを組んだ久米宏さん＆小宮悦子
Xでは「テレビ朝日『ニュースステーション』のキャスターとして活躍した、久米宏さんが亡くなりました。81歳でした。 今夜の報道ステーションは特別版でお送りします」と記された。
久米さんは、1985年10月から2004年3月まで18年以上にわたってテレビ朝日系『ニュースステーション』のメインキャスターを務め、古舘伊知郎がそのあとを引き継ぎ、04年4月から16年3月まで12年間にわたり『報道ステーション』のメインキャスター、その後は富川悠太アナと小木逸平アナが務め、21年からは大越健介氏、徳永有美アナが担当している。
