新日本プロレスの鷹木信悟（43）と、女子プロレス団体「スターダム」のなつぽい（30）が13日、結婚したことをそれぞれのSNSで発表した。

2人の連名で「このたび、鷹木信悟となつぽいは結婚いたしましたことをご報告させていただきます。遂に人生のタッグパートナーを見つけました！」とつづった。

「これからも初心と感謝を忘れず、より一層努力邁進していきたいと思います」とし、「未熟な二人ではございますが、今後ともご指導、ご鞭撻宜しくお願い致します」と締め、仲むつまじいツーショットや結婚指輪をはめた2人の手を重ねる写真などが添えられた。

また、鷹木は自身のYouTubeチャンネル「鷹木信悟ちゃんねる」を更新し、自らの口で結婚を報告した。自信満々になつぽいの似顔絵を披露し、「ぽいさんと言えばね、笑顔がすてきなんで」と説明。動画のカメラを回しているのがなつぽい本人だと明かした。

なつぽいは声のみで出演し、鷹木“画伯”の似顔絵を「意外とうまい…」と言いつつ「25点」と辛口採点。同チャンネルのさらなる登録者数増に向けて鷹木に「これからは夫婦で出ることもありますか、ぽいさん？」と問われると、「必要であれば」と答えた。

鷹木はさらに「ぽいさん料理が得意なんでね。得意料理は卵焼きでしたっけ？」と問いかけた。なつぽいが「卵焼きと唐揚げとハンバーグ」と答えると、「唐揚げ結構ウマかったよ」と褒めるなど、ラブラブトークを展開した。

14日夕方以降に記者会見風の生配信を行うことも動画内で発表。結婚についての疑問には生配信で答えるとした。

2人の結婚がこの日朝に報じられると、SNSではレスラー仲間、OB、OG、鷹木がかつて通った「アニマル浜口トレーニングジム」や浜口京子らから祝福のメッセージが相次いだ。