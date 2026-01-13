プロボクシングの前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１３日、神奈川・相模原市内の所属ジムで新年初練習を行った。５月に東京ドームで計画されている世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との世紀の一戦へ「全力を尽くすだけ」と意気込み、「（尚弥が）倒れる可能性もある」とモンスター攻略へ自信をみなぎらせた。

井上尚弥とのドーム決戦へ、中谷が始動した。４ラウンドのシャドーボクシングで汗を流した愛称「ビッグバン」が、世紀の一戦を迎える２０２６年の決意を述べた。

「本当に全力を尽くすだけだなっていう気持ちです。（スーパーバンタム級で世界王者になる）目標に向けて、やるべきことをやって、しっかり成長できる時間にしていけたら。その過程をしっかり楽しみながらやりたいと思っています」

例年１月２日の誕生日が始動日だったが、昨年１２月２７日にサウジアラビアでセバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝に判定勝ちし右目を負傷したことで、１１日遅れの初練習となった。年末年始は「久々に実家で食っちゃ寝、食っちゃ寝して過ごした」と中谷。右目の腫れも回復し「ああいう（腫れた）顔にならないのが一番。打たれない、打たせないっていうのは大事だなと感じた」と苦笑した。

スーパーバンタム級転向初戦となったエルナンデス戦は、ジャッジ３者のうち２者が２点差とする辛勝だった。

「エルナンデスの良さを存分に出してしまった。いろんな反省点が見つかった試合だった」と振り返ったが、「これがリアル。僕自身どうやっていくかが試されている部分。たくさん材料はもらえた。より課題が明確に見えた方が成長につなげやすい。そこは良かった」と、さらなる進化を見据えた。

米専門誌「ザ・リング」は１０日、１５歳の時から中谷を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーのインタビュー記事を掲載。「ジュントがイノウエをＫＯできる可能性は低いだろうが、判定でなら勝てると思っている」との発言を報じた。これを受け中谷は「ルディが言ってることなんで。そこらへんは、やってみなきゃ分からない」と反応し、「“生もの”なので、倒れる可能性もありますし」とモンスター制圧への自信をにじませた。

世界４階級制覇の尚弥と３階級制覇の中谷による、３２戦全勝同士のスーパーファイト。中谷は国内で練習後、米ロサンゼルスでのスパーリング合宿を経て、ドーム決戦へと向かう予定だ。（勝田 成紀）

◆２０２５年の中谷潤人

▽２月２４日（東京・有明アリーナ） ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチで同級６位ダビド・クエジャル（メキシコ）と対戦。３回に２度のダウンを奪い３分４秒ＫＯ勝ちし、３度目の防衛に成功。

▽６月８日（東京・有明コロシアム） ＩＢＦ世界同級王者の西田凌佑（六島）と、日本人王者同士では４度目となる２団体王座統一戦。６回終了後のインターバルで、西田が右肩脱臼のため棄権を申し出て、中谷が６回終了ＴＫＯ勝ち。２団体統一を果たすとともに、米専門誌「ザ・リング」が認定するリング誌王座も獲得した。

▽１２月２７日（サウジアラビア、ムハマド・アブド・アリーナ） スーパーバンタム級転向初戦としてＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と同級１２回戦で対戦。偶然のバッティングで右目が腫れ上がるなど苦戦を強いられたが３―０（１１８―１１０、１１５―１１３、１１５―１１３）の判定勝ちを収めた。