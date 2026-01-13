女優の浜辺美波、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が１３日、都内で行われたダブル主演映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、２月６日公開）の完成披露舞台あいさつに共演の古川琴音（２９）らと出席した。

長月天音さんの同名小説が原作。葬儀会社でインターンとして働くヒロイン（浜辺）と、葬祭プランナー（目黒）がタッグを組み「最高の葬儀」を目指す物語を描く。

浜辺は、本作の完成を喜び「何げない日常を全力で愛してあげようと思える作品です」と魅力を語った。目黒は、会場の９００人から大歓声を受けながら登壇し「別れや死をテーマにしていますが、最後に見せてくれる希望を僕も信じているし、大きなパワーを持っている作品。皆さんと希望の輪を広げていけたらうれしいです」と願った。

目黒と古川は、２４年のフジテレビ系月９ドラマ「海のはじまり」で、学生時代の恋人役で共演。古川は「前に共演した時も、今回も（物語の）始まりが私のお葬式のシーンだった。だから（今作では）妙な安心感があって『安らかに逝けそうだな』って思いました」と再共演を回想。一方の目黒は「僕はそろそろ厳しいです。（古川の亡くなるシーンは）見たくないです」と苦笑いした。

イベントの最後に、目黒は「死や別れは、誰もが必ず経験する一番身近な出来事。だからこそ、好きな人がいたら『好きだよ』と言ってあげるとか、感謝を思った時に伝えるとか、少しでも悔いが無いように僕も生きたい」と真剣なまなざしで語った。