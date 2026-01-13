女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里が、グラビア撮影の様子をアップした。

１３日までに自身のインスタグラムを更新。「電子写真集『あいりのまま。』発売中」と伝え、その様子を披露。「朝の柔らかい光とグラビアのヘルシーな感じが好きです」という一枚では、カーテンから差し込む光のなか撮影した。

続く投稿では「今の時期、なかなかお布団から出られないよね、、」と書き出し、布団をかぶったお茶目な姿。「ボディケアは朝と夜（お風呂上がり）の２回クリーム塗って、週に１度はボディスクラブでやさしく角質を落とす。スキンケアの延長線上で首、バストまで化粧水などのお手入れをする。部屋は乾燥しないように加湿器で５０％前後をキープさせておく」とふわふわボディーのお手入れ方法を明かした。

童顔からは想像できない豊満なスタイルにフォロワーは衝撃。「わぁ〜お」「ヤバい」「色っぽい」「ちょっとセクシー過ぎませんか」「凄（すご）いセクシーで綺麗（きれい）」「とろけそう」「いい女過ぎるよね、藍里ちゃん」「もー！ほんとに天使！」「ドキドキさせないでよ」「すごっ」「きれいになりましたね」「目が覚めた」と興奮が止まらなかった。