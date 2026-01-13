サボリーノ×味ぽんで誕生♡がんばらないサステナブルマスク

忙しい毎日の中で、スキンケアもサステナブルも無理なく取り入れたい。そんな想いに寄り添う新企画が、サボリーノから誕生しました。食品資源をあますことなく活かす発想から生まれたフェイスマスクは、いつものケアを変えずに環境へのやさしさもプラスできるのが魅力。使うたびに、ちょっといい選択をした気分になれるアイテムです♡

味ぽん原料を活かした新サステナブル企画

「あますことなくいただきマスク」は、サボリーノが提案する“がんばらない”サステナブルな取り組み。

第一弾では、ミツカンのロングセラー調味料「味ぽん®」製造過程で生まれる醤油粕をアップサイクル。

BCLカンパニー、ミツカン、ファーメンステーションの3社協業により、食品資源に新たな価値を与えるフェイスマスクが実現しました。

発酵の力でうるおいを届ける処方

独自開発のオリジナル原料「醤油粕発酵液※1」は、発酵技術によって高い保湿力と肌のバリア機能向上をサポート。

さらに酵母エキス、ダイズイソフラボン（保湿）、ゆずセラミド※2（保湿）を配合し、ふっくらとした弾力肌へ導きます。ほんのり発酵粕の香りが、朝のスキンケア時間を心地よく整えてくれます。

1分で完了するサボリーノの時短ケア

サボリーノ目ざまシート高保湿タイプNAP25＜フェイスマスク＞は、使用時間1分※で洗顔からスキンケア、保湿下地まで完了。30枚入り（288mL）で、価格は1,540円（税込）。

2026年1月13日（火）より数量限定で発売され、手軽さと満足感を両立した毎朝の定番ケアとして活躍します。

毎日のケアで、やさしい選択を

サボリーノと味ぽんがタッグを組んで生まれたフェイスマスクは、時短と心地よさ、そしてサステナブルを自然に両立。

特別なことをしなくても、いつものスキンケアが少し未来につながるのは嬉しいポイントです。

自分にも環境にもやさしい新習慣を、毎朝の1分から始めてみてはいかがでしょうか♪