¡¡¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤Ï13Æü¡¢ÃÇÂ³Åª¤ÊË½É÷¤Ë¤è¤ê¹ñ¤Î»ËÀ×¡Öº´ÅÏ¶â¶ä»³°äÀ×¡×¤ÎÁêÀîÂç´ÖÄ®¤Ë¤¢¤ë°ä¹½¤Î°ì¤Ä¡Ö¥È¥é¥¹¶¶¡×¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¶¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹ÛÀÐ¤ÎÈÂ½Ð¤ä¹Û»³¤Î»ñºàÈÂÆþ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£º£¸å¡¢½êÍ¼Ô¤ä¹ñ¡¢¸©¤È¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤ò·è¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢½êÍ¼Ô¤«¤é»Ô¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£13Æü¸áÁ°¡¢»Ô¿¦°÷¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¹â¤µÌó6.8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ´¹üÀ½¤Î¥È¥é¥¹¹½Â¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´ÅÏ»ÔÁêÀî¤Ç¤Ï¡¢11Æü¸á¸å10»þ25Ê¬¤´¤íºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®34¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£