女性の遺体が壁の中に遺棄されていた事件で13日、遺体の身元がわかりました。

■壁の中の遺体は28歳の女性

法被を身にまとい、笑顔で写真に写る女性。北海道日高町に住む工藤日菜野さん（28）です。今月10日未明、日高町のバーで、遺体で見つかりました。

記者

「現場は赤いシャッターが閉められたバーです。女性の遺体は壁の中から見つかったということです」

逮捕されたのは、日高町の松倉俊彦容疑者（49）。先月31日ごろ、自身が経営するバーの店内に、知人である工藤さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。

捜査関係者によると工藤さんは、先月31日午後4時ごろ、自宅付近の防犯カメラに映っていたことがわかりました。しかし、翌日の夕方に出勤予定だった勤務先に、工藤さんは現れなかったということです。

看護師として働き、まじめな性格で知られていた工藤さん。

亡くなった工藤さんの知人

「おとなしい子だった。自分を強調しない、いい子っていうか、まじめな子だし、だらしないところがなかった。病院に勤めるときもおばあちゃん孝行できると話していた」

一方、工藤さんは松倉容疑者のバーに何度も出入りしていた姿が目撃されています。2人の間に何があったのか？