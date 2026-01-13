“ムン・ジフ本人”ではなく“作品の中の人物”として記憶される俳優でありたい：キンパとおにぎり
ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜夜11時6分）で、ヒロイン・リン（カン・ヘウォン）を見守る先輩・ジュンホを演じるムン・ジフさんインタビュー【後編】。俳優としての展望、ファンとの交流について聞いた。
【動画】ムン・ジフ出演「キンパとおにぎり」第1話見逃し配信
――2024年はドラマ「三度目の結婚」での熱演が話題となり、“韓国のエミー賞”と呼ばれる「MBC演技大賞」で優秀演技賞も受賞されましたね。飛躍の一年を経て、2025年には日本のドラマにも初出演、演技に対する考え方にどんな変化がありましたか？
「『三番目の結婚』は、一生懸命に取り組み、多くの愛をいただいて感謝している作品ですが、一方で私が演じた役が非常に強いキャラクターでインパクトも大きかったため、その後の作品で見せるべきイメージについて、俳優として悩んだ時期もありました。
でも今回『キンパとおにぎり』というまったく違うジャンルの作品に出会い、また新しい姿をお見せできる、本当にいいご縁をいただけたと思っています。恋愛ドラマという新しいステージで、優しさや悲しさといった繊細な感情をどう表現するかが課題でした。そのために日本のドラマもたくさん観て学びましたし、もともと好きだったので準備の時間そのものが充実していました」
――今後、年齢を重ねていく中で、俳優としてどのように歩んでいきたいとお考えですか？
「今はとにかく一生懸命、真摯に走り続けているところなんですが、“ムン・ジフ本人”ではなく、“作品の中の人物”として記憶される俳優でありたいです。『このキャラクターに会いたい』と思っていただけるように、誠実に役と向き合い続けます。
年上の役にも挑んでみたいですし、逆に若々しい役柄にもトライしたい。年齢にとらわれない“恋愛ドラマ”にも、また出演したいですね。そして、次に恋愛ものをやるなら…今回は片思いの役だったので、次は“両想い”の、もう少しディープなラブストーリーに臨んでみたいです」
――SNSでの発信や日本でのファンクラブ設立など、ファンとの交流で大切にしていることを教えてください。
「SNSでは、皆さんに“楽しい時間”を届けたいと考えています。僕の投稿を見て、少しでも日常の楽しみや癒やしを感じてもらえたら嬉しいですし、なるべく明るく前向きな内容を心がけています。
今回、日本語を勉強して作品に臨んだことは自分にとって大きな“一歩”でした。実際にやってみて本当に充実していましたし、日本の皆さんの情熱にもたくさん触れることができて、ますますモチベーションが高まりました。これからもSNSやファンクラブを通じて交流の場を広げながら、多彩な役に向き合い、成長していく姿をお見せできるよう努力していきたいと思います」
ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」 （毎週月曜夜11時6分）第1話は、「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！赤楚衛二×カン・ヘウォン SP対談、メイキング映像なども配信。お気に入り登録もお忘れなく！
また、各話地上波放送と同時タイミングから「Netflix」での世界独占見放題配信！
【プロフィール】
ムン・ジフ（문지후／Mun Ji-Hu）
1991年4月29日生まれ。韓国・ソウル出身。俳優。身長180cm、血液型AB型。男性アイドルグループ「A-JAX」のメンバーとして活動した後、俳優に転身。2017年のドラマ「ジャグラス」で注目を集め、「真心が届く」、「私を愛したスパイ」、などに出演した。2023年ドラマ「三度目の結婚」で主演を務め、優秀演技賞を受賞。俳優としての地位を確立。本作「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（テレ東）で日本ドラマに初出演を果たす。
Instagram：@m_jihu
（撮影：倉持アユミ／取材・文：斉藤和美）
【動画】ムン・ジフ出演「キンパとおにぎり」第1話見逃し配信
飛躍の一年を経ての俳優としての思い
――2024年はドラマ「三度目の結婚」での熱演が話題となり、“韓国のエミー賞”と呼ばれる「MBC演技大賞」で優秀演技賞も受賞されましたね。飛躍の一年を経て、2025年には日本のドラマにも初出演、演技に対する考え方にどんな変化がありましたか？
でも今回『キンパとおにぎり』というまったく違うジャンルの作品に出会い、また新しい姿をお見せできる、本当にいいご縁をいただけたと思っています。恋愛ドラマという新しいステージで、優しさや悲しさといった繊細な感情をどう表現するかが課題でした。そのために日本のドラマもたくさん観て学びましたし、もともと好きだったので準備の時間そのものが充実していました」
――今後、年齢を重ねていく中で、俳優としてどのように歩んでいきたいとお考えですか？
「今はとにかく一生懸命、真摯に走り続けているところなんですが、“ムン・ジフ本人”ではなく、“作品の中の人物”として記憶される俳優でありたいです。『このキャラクターに会いたい』と思っていただけるように、誠実に役と向き合い続けます。
年上の役にも挑んでみたいですし、逆に若々しい役柄にもトライしたい。年齢にとらわれない“恋愛ドラマ”にも、また出演したいですね。そして、次に恋愛ものをやるなら…今回は片思いの役だったので、次は“両想い”の、もう少しディープなラブストーリーに臨んでみたいです」
――SNSでの発信や日本でのファンクラブ設立など、ファンとの交流で大切にしていることを教えてください。
「SNSでは、皆さんに“楽しい時間”を届けたいと考えています。僕の投稿を見て、少しでも日常の楽しみや癒やしを感じてもらえたら嬉しいですし、なるべく明るく前向きな内容を心がけています。
今回、日本語を勉強して作品に臨んだことは自分にとって大きな“一歩”でした。実際にやってみて本当に充実していましたし、日本の皆さんの情熱にもたくさん触れることができて、ますますモチベーションが高まりました。これからもSNSやファンクラブを通じて交流の場を広げながら、多彩な役に向き合い、成長していく姿をお見せできるよう努力していきたいと思います」
ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」 （毎週月曜夜11時6分）第1話は、「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！赤楚衛二×カン・ヘウォン SP対談、メイキング映像なども配信。お気に入り登録もお忘れなく！
また、各話地上波放送と同時タイミングから「Netflix」での世界独占見放題配信！
【プロフィール】
ムン・ジフ（문지후／Mun Ji-Hu）
1991年4月29日生まれ。韓国・ソウル出身。俳優。身長180cm、血液型AB型。男性アイドルグループ「A-JAX」のメンバーとして活動した後、俳優に転身。2017年のドラマ「ジャグラス」で注目を集め、「真心が届く」、「私を愛したスパイ」、などに出演した。2023年ドラマ「三度目の結婚」で主演を務め、優秀演技賞を受賞。俳優としての地位を確立。本作「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（テレ東）で日本ドラマに初出演を果たす。
Instagram：@m_jihu
（撮影：倉持アユミ／取材・文：斉藤和美）