＜妻たちは高熱＞旦那が「奥さんの通院で休む同僚の穴埋めで帰宅が遅くなる」って。ナニ考えてんの？
ママが体調を崩しても、旦那さんは何もしてくれず仕事に行ってしまう。そんなこともあるかもしれません。仕事を休めない事情があるとは理解しつつも、旦那さんの冷たさにイライラすることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『出勤した旦那から、同僚の奥さんが熱を出して同僚が病院に連れて行くため休むから、今日は帰りが遅くなると連絡があった。私は昨日から40度超えの熱。昨日のうちに伝えたけれど、何もなし。同僚は小6のひとりっ子、うちは3人で末っ子保育園。朝からごはんを作って準備して、と大変なんですが……。もう受診する気力体力もないんですが……。このイライラ、ムカムカは熱のせいじゃないと思う』
高熱で家事育児。旦那さんは「平気そう」と感じたとか？
『投稿者さんの旦那さんは、熱があっても子どもたちの世話をしている妻の姿を見て、「熱があると言っていたけれど、動けるじゃん」くらいにしか思っていない。自分でご飯を用意できない子どもたちを、投稿者さんが気力体力を削って世話していることまで考えていないよ。「寝込んでいない＝元気」と短絡的な思考なんだと思うよ。うちの旦那がそうだもん』
旦那さんは、朝ごはんの用意をして子どもたちの世話をしている投稿者さんの姿を見て、「本当に熱があるのか？」「それほど重症ではなさそう」と思ったのかもしれません。投稿者さんがどんなに辛くても、寝込んでいない以上、病気とは考えない可能性もありますね。投稿者さんは子どもたちのことを考えるからこそ、気力を振り絞っていますが、旦那さんにはそれがわからないのでしょう。だからこそ、自分は何もしなくても大丈夫と思って、仕事に行ってしまったのではないでしょうか。
妻の看病で仕事を休む人、そうでない人。この違いは？
『家族の発熱で早く帰ることができる職場なんだね。それでも、旦那さんは帰ってこない……と』
『これは同僚が悪いというより、旦那本人の問題だよね、旦那の働き方の問題、個人の問題。だって同僚は妻の看護で休めているから』
旦那さんは投稿者さんよりも仕事を優先したということですが、職場で休みにくいという理由があったのかもしれません。でも同僚は奥さんが熱を出したことを理由に仕事を休んでいます。ということは、旦那さんも仕事を休むことができたはず……。投稿者さんがイライラムカムカしているのは、「仕事は休めるのに自分が蔑ろにされた」という気持ちがあるからではないでしょうか。旦那さんの働き方や考え方に疑問を感じてしまいますね。
旦那さんは全く気づいていない！「休んでほしい」と言おう
『うちの旦那も同じ。「うちは私が熱出してもあなたは休まないけれど、後輩の奥さんはよその旦那が尻拭いしてくれて寝ていられていいね」と言ったことがある』
投稿者さんは体調が悪いことを伝えているため、旦那さんが自主的に何かしてくれると期待をしているのかもしれません。でも、旦那さんは察することができないタイプなのかも。今回は休んでいる同僚の分の仕事をしてから帰るということですから、嫌味のひとつも言いたくなりますね。それが旦那さんに伝わるかはわかりませんが、精一杯の嫌味を言えば投稿者さんの気持ちも少しは軽くなるかもしれません。
『口で休んでと言わないとわからない旦那さんだと思うから、言った方がいい』
『端的に伝えたらいいんじゃない？ 何かしてほしいことがあれば、それだけ伝えるとか』
『朝ごはんや身支度などは旦那に任せて寝ていなよ。仕事を休めないなら、旦那に帰りに買い物を頼む』
旦那さんも、投稿者さんのことを心配していないわけではないのでしょう。でも具体的に何をしてほしいのかがわからないために、仕事に行った可能性もあります。旦那さんにしてほしいことがあっても、遠回しに言うだけではなかなか伝わらないでしょうから、何をしてほしいのか、具体的に言うことが大切になりそうです。例えば「仕事を休んで病院に連れて行ってほしい、仕事帰りに明日の朝ごはんを買ってきてほしい」などと言えば、旦那さんもきちんと考えてくれるのではないでしょうか。次また同じようなことが起きないように、旦那さんには投稿者さんの思いを伝えてみるとよさそうですね。
編集・有村実歩 イラスト・松本うち