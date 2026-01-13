イェール大に通う24歳医学院生が殺害された…がんの治療薬を研究している彼女に何が起きたのか？
1月13日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【超危険㊙交通トラブル＆名門大学の医学院生㊙惨殺事件SP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
驚きのハプニングから動物トラブル、事件事故まで一挙公開。飲食店が入る建物で、突然、車がドアを突き破り突進。その先には幼い子どもが！一体どうなる！？一方、雪に覆われた住宅地では可愛らしい動物にバックする車が迫る！その瞬間、風を裂いて現れたものが！さらにマンションでは、男が部屋に侵入しようとする緊迫の事件が発生。ドアの向こうに2本のナイフを持った男が！緊迫の攻防劇の結末とは？
カメラが捉えた過激な交通トラブル！テキサス州では渋滞中、車とトラックの運転手が口論となり同乗者も加わって大乱闘に発展。バトルの行方は！
一方、メイン州では、工事現場で停止を求められた運転手がブチギレ。作業員をボンネットに乗せたまま突き進む！超危険な行為に騒然。さらに、アイオワ州では接触事故をきっかけに運転手が言い争いに。ついにはフロントガラスを破壊！果たして、トラブルの顛末は！？
アメリカ・コネチカット州。名門イェール大学に通う24歳の医学院生アニーが殺害された。がん治療薬の研究に情熱を注ぐ彼女に何が起きたのか？
警察とFBIは実験室の防犯カメラから犯人の手がかりを追う。捜査線上に浮上したのは3人の容疑者。婚約者の恋人、事件当日アニーと会う約束をしていた研究助手、そして、研究センターに出入り自由な業者の男。
果たして、犯人の正体は？執念の捜査で真相を暴け！「TVer」「ネットもテレ東」で！
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
小西克幸、清水理沙、小山剛志、中川慶一、福原綾香、椛白侑希、うすいたかやす、西田紘二
