タレントのダレノガレ明美さんが、イギリス発祥モーターサイクル「TRIUMPH Brand Night 2026」に登壇し、アンバサダー就任式が行われました。



ダレノガレさんは、TRIUMPH Bonneville T120 Black と共に登場。排気量1200cc・水冷並列2気筒のSOHCエンジンを積んだモダンクラシックスタイルのバイクを前に、“120年以上の歴史があるイギリスのブランドに、アンバサダーとして選んでもらえたことがすごく嬉しい。私はまだ免許を取って1年くらいしか経ってないんですけど、乗る前と後では全然イメージが違う。本当にバイクの免許を取って良かったなって思う”と、喜びを語りました。









現在は、HONDA CB1300 Super Four SP FINAL Edition とHONDA REBEL 500の、2台持ちのダレノガレさん。“もう私には、なくてはならない存在。私の相棒です。どこに行くにも「ここバイクで行きたいな」とか、ロケ行った時とか「ここバイクで来たら気持ちいいだろうな」とか、ずっとバイクのことを考えてる”と、虜になってる様子。





記者から「1番の遠出」を聞かれると、“まだ千葉までしか行けてない”と明かしつつ、“年明けて一発目に、兄と一緒にバイクに乗ってラーメン食べに行ったんです。「あ〜癒される〜！」と思って”と、思い出を語りました。









バイク仲間は兄しかいないそうで、“今年はバイク仲間が欲しい”と切望するも、“芸人さんはよく、「バイク乗ってるんでしょ？」って話しかけてくれる。でもまだ「乗りに行こう」とは言われてないので、いつか行けたらいいなと思ってます。でも、人によります！”と釘を刺し、笑いが。







続けて、“芸能人って週刊誌さんがいるから難しいですよね。3人くらいで行きたい。バイクでオススメの場所を知らないので、ついて行きたいです。教えてください！”と、バイク旅を夢見ていました。

