気象庁は13日、北陸地方などに早期天候情報を発表しました。北陸地方では、1月20日ごろから5日間の降雪量が平年の2倍になるほか、平均気温が平年に比べて2℃低くなる可能性があります。今後の気象情報に注意してください。

■北陸地方に早期天候情報

北陸地方の気温は、向こう6日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、20日頃からはかなり低くなる可能性があります。気温の変動が大きい見込みです。





■各地点の平年値

また、20日頃からは降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に注意が必要です。

相川 5センチ

新潟 12センチ

津川 43センチ

長岡 34センチ

守門 64センチ

高田 30センチ

関山 61センチ

津南 69センチ

伏木 19センチ

富山 19センチ

砺波 29センチ

猪谷 43センチ

輪島 10センチ

七尾 14センチ

金沢 12センチ

白山河内 37センチ

福井 15センチ

九頭竜 46センチ

敦賀 9センチ

小浜 12センチ