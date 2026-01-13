気象庁は13日、北陸地方などに早期天候情報を発表しました。北陸地方では、1月20日ごろから5日間の降雪量が平年の2倍になるほか、平均気温が平年に比べて2℃低くなる可能性があります。今後の気象情報に注意してください。

■北陸地方に早期天候情報

北陸地方の気温は、向こう6日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、20日頃からはかなり低くなる可能性があります。気温の変動が大きい見込みです。

また、20日頃からは降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に注意が必要です。

■各地点の平年値

相川　5センチ
新潟　12センチ
津川　43センチ
長岡　34センチ
守門　64センチ
高田　30センチ
関山　61センチ
津南　69センチ
伏木　19センチ
富山　19センチ
砺波　29センチ
猪谷　43センチ
輪島　10センチ
七尾　14センチ
金沢　12センチ
白山河内　37センチ
福井　15センチ
九頭竜　46センチ
敦賀　9センチ
小浜　12センチ