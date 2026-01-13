ジャーナリスト田原総一朗氏（91）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。1月1日に肺がんにより81歳で亡くなった、フリーアナウンサー久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。

「選挙ステーションで何度かご一緒した」と前置きした上で「久米さんは自分の番組を後から見てチェックすると聞いて番組へのクオリティの求め方が凄いと思った。冷静でおもねらない人だった。僕と論争になったことはなかった」とつづり、追悼した。

久米さんの所属事務所は13日、公式サイトを更新し、久米さんが死去したと発表した。サイトには「【訃報】久米宏逝去に関するお知らせ」と題した書面がアップされた。

同事務所は「令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告し、「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」とした。

また、通夜、葬儀は「ご遺族のご意向により、近親者にて静かに執り行われました」と伝えた。続けて「故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて心より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します」と記し、結んだ。