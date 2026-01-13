元ME:I加藤心、X開設 メガネ姿で振り向く近影公開
【モデルプレス＝2026/01/13】2025年12月末にガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の活動を終了した加藤心が2026年1月13日、自身のX（旧Twitter）アカウント（@co5rodesu）を開設した。
【写真】「とても辛く残念で悔しい」脱退発表した元ME:Iメン、Xで公開した近影
加藤は「加藤心です X始めましたっ」と報告。カフェのような場所でメガネ姿にウェーブヘアの加藤が振り向き微笑んでいる近影を添えている。
2025年12月22日、KOKONA（佐々木心菜）、COCORO（加藤）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）の4人が2025年をもって活動を終了することを発表。2026年1月1日には石井と加藤が、同月2日には佐々木が、同月7日には飯田がそれぞれInstagramアカウントを開設していた。（modelpress編集部）
