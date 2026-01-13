早期天候情報 北海道、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

気象庁は、「低温と大雪に関する早期天候情報」を北海道、東北、関東甲信、東海、近畿、中国地方に発表しました。

「低温に関する早期天候情報」を四国、九州、沖縄に発表しています。

早期天候情報は、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間降雪量が「かなり多い」、５日間平均気温が「かなり低い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます。

北海道、東北、関東甲信、東海、近畿、北陸、中国地方では、降雪量がかなり多くなり、気温が低くなる見込みです。四国、九州北部・南部、奄美・沖縄地方では、気温がかなり低くなる見込みです。

低温と大雪に関する早期天候情報（北海道）北海道地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．６℃以下

北海道日本海側 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １４４％以上

北海道地方の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その

後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低く

、２１日頃からはかなり低くなる可能性があります。また、２１日頃からは

北海道日本海側を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

低温と大雪に関する早期天候情報（東北地方）東北地方 １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

東北日本海側 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １５７％以上

東北地方の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響を受けにくいため平年

並か高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒

気の影響を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可

能性があります。また、２０日頃からは東北日本海側を中心に降雪量がかな

り多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

低温と大雪に関する早期天候情報（関東甲信地方）関東甲信地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

長野県北部・群馬県北部 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １７３％以上

関東甲信地方の気温は、向こう１週間程度は寒気の影響を受けにくいため

高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受

けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる可能性がありま

す。また、２１日頃からは長野県北部・群馬県北部を中心に降雪量がかなり

多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

低温と大雪に関する早期天候情報（北陸地方）北陸地方 １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

北陸地方 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２１２％以上

北陸地方の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い

日が多く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まる時

期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかな

り低くなる可能性があります。気温の変動が大きい見込みです。また、２０

日頃からは降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

低温と大雪に関する早期天候情報（東海地方）東海地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．８℃以下

岐阜県山間部 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １９３％以上

東海地方の気温は、向こう１週間程度は寒気の影響を受けにくいため平年

並か高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響

を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる可能性があ

ります。また、２１日頃からは岐阜県山間部を中心に降雪量がかなり多くな

る可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

低温と大雪に関する早期天候情報（近畿地方）近畿地方 １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

近畿日本海側 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２５２％以上

近畿地方の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い

日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響

を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可能性があ

ります。また、２０日頃からは近畿日本海側で降雪量がかなり多くなる可能

性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

低温と大雪に関する早期天候情報（中国地方）中国地方 １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下

山陰 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２５３％以上

中国地方の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い

日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響

を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可能性があ

ります。また、２０日頃からは山陰を中心に降雪量がかなり多くなる可能性

があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

低温に関する早期天候情報（四国地方）四国地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下

四国地方の気温は、向こう１週間程度は寒気の影響を受けにくいため高い

日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響

を受けやすいため低く、２１日頃からはかなり低くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情

報等に留意してください。

低温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））九州北部地方（山口県を含む） １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．６℃以下

九州北部地方（山口県を含む）の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響

を受けにくいため高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時

期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかな

り低くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情

報等に留意してください。

低温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）九州南部・奄美地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．５℃以下

九州南部・奄美地方の気温は、向こう１週間程度は寒気の影響を受けにく

いため高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、

寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる

可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情

報等に留意してください。

低温に関する早期天候情報（沖縄地方）沖縄地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下

沖縄地方の気温は、向こう１週間程度は寒気の影響を受けにくいため平年

並か高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響

を受けやすいため低く、２１日頃からはかなり低くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

