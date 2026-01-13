今日の運勢は？ ★2026年1月14日（水）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?
2026年1月14日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月14日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】獅子座（しし座）
肩の力が抜けて余裕を持って過ごせる一日に。好きなこともできるため、本来の自分の良い面が発揮できます。友人とは積極的にコミュニケーションを。価値観が合うようで、お互いに協力し合えるようです。
【2位】射手座（いて座）
自分らしさを上手に表現できるようです。努力していたことがあると、家族など周りの人からも褒められることでしょう。ますますやる気になって研究熱心になるかも。恋愛も好調な日。
【3位】牡羊座（おひつじ座）
今日は、アクティブな一日になりそうです。運動をすると充実感もありそう。好きなことを通じて交流を深めると、良い縁も生まれることでしょう。さらに運気アップを狙うならば部屋の断捨離をしてみて。
【4位】双子座（ふたご座）
パートナーや恋人をサポートすることを心がけてみて。そうすると、自分のところにもチャンスが来るかも。自分の意見などをまとめておくと良いでしょう。やりたいことも明確にすると◎
【5位】天秤座（てんびん座）
何か思い切ったことがしたくなるかも。新しい習い事や副業など始めてみるのも良いでしょう。夢中になれるものがあると、日常生活に潤いが戻ってくるようです。美容に力を入れると恋愛運アップ！
【6位】水瓶座（みずがめ座）
人とのコミュニケーションを優先すると◎話したい人に連絡をしてみるのも良いでしょう。一緒に食事をすれば、さらに会話が弾みそう。会いたい人には、遠慮せず会うようにしてみて。
【7位】蠍座（さそり座）
たくさんのことを楽しめる日になりそうです。仕事などは、一つのことではなく、いくつか同時に進めてみるのも良いでしょう。思考が柔らかくなっているので、アイデアをまとめておくと◎
【8位】乙女座（おとめ座）
いつもより調子が良く、身体が軽く感じるかも。仕事の整理などを一気に進めると良いでしょう。部屋の空気はこまめに換えると◎。さっぱりした気持ちになって、集中力も続くようです。
【9位】山羊座（やぎ座）
危険をいち早く察してトラブルを回避できそう。周りよりも冷静に判断できるので、頼もしく感じてもらえるかも。自分の意見をきちんと伝えるのも◎相手に分かりやすいように話してみて。
【10位】魚座（うお座）
迷っていることや考えていることがあったら、周りの人に話してみましょう。自分では思いつかなかった解決策が見つかりそう。相手との信頼関係づくりにもなりそうです。頑張る気持ちが出てくることでしょう。
【11位】蟹座（かに座）
週の真ん中でちょっと疲れを感じる頃のようです。色々やることはあるかもしれませんが、今日は少しペースを落として回復する時間を持つようにしましょう。温野菜を食べるなど身体を温めると◎
【12位】牡牛座（おうし座）
今日は、にぎやかな場所よりも一人静かに過ごせると気が楽なようです。好きな食事や香りを楽しむなど、気分が上がるようなことを行いましょう。五感を満たしてあげると、ぐっすり眠れそう。
【今日の一言メッセージ】
ちょっと苦手なことに挑戦してみると開運に繋がるようです。自分らしく楽しめるよう、やり方など工夫してみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
