乃木坂46井上和「中学校の図書館に置いてあったんですよ！」最近になって読み始めた″人気漫画″とは？
乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。1月6日（火）の放送では、アニメが大好きな和先生に向けて、生徒（リスナー）から届いた“おすすめアニメ”を紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「にゃん先生におすすめしたいアニメがあります。それが『BLEACH』です！ 敵・味方関係なく、カッコ良くて魅力的なキャラクターがとにかく多いです。また、ストーリーもとても面白く、楽しめるアニメだと思います。そして、刀で戦ったりするのですが、その刀の名前や呼び出すときの合言葉などがとてもカッコ良くてオシャレなんです！ キャラクターの名前にも注目です！ うまく伝えられなかった部分もありますが、ぜひ観てみてください」（愛知県 20歳）
◆漫画で追いたいなと思います！
井上：「BLEACH」は名作ですよね〜！ 実写化もされましたし、私の中学でもすごいブームが来ていたときがありました。だって、学校の図書館に漫画の「BLEACH」が置いてあったんです！ ただ私自身は、人気作品なのは分かりつつも全然触れてこなくて。
でも、最近になって読み始めたんです！ と言いつつも、まだ5巻ぐらいしか買ってなくて、その5巻もすべて読み切っていない段階なんですけど（笑）。すごくスラスラ読めるというか、文字量が多くなくて展開も早くて、（生徒の）言っていることがめちゃくちゃ分かります！ 戦いのシーンも、躍動感がすごくて面白かったです！ だけど、私がまだグッと盛り上がるところまで読めていないんだと思う。なので、そこまでちょっと待ってて！
でも本当に、武器に名前がついているのが超燃えるんですよ！ 「BLEACH」って(週刊少年）ジャンプですよね？ 同じジャンプ系列の作品でいうと「終わりのセラフ」（ジャンプSQ.）っていう作品がすごく好きなんですけど、その漫画も武器に名前がついていて、それがすごくかっこよくて！ だから“「終わりのセラフ」が好きということは、「BLEACH」も好きになれるんじゃないか!?”っていう可能性を見出しています。
ファイナル・シリーズがそろそろ放送されるんでしたっけ？ ニュースで見たような気がしますけど、名言も多い作品だと聞きますし、きっと私好みなんだろうな〜！ アニメはちょっと長くなりそうなので、漫画で追いたいなと思います！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624