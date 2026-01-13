¡ÈÁÏ¶È80¼þÇ¯¡ÉÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥ó¥ºÉþ¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¡Ö¥µ¥«¥¼¥ó¡×¤¬ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï¡©
¡È°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¼ê¤ÎÆÏ¤¯ìÔÂô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾ðÊó»æ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS¡×¡ÊËè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30¡Ë¡£¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦º´¸¶²íÇ·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥µ¥«¥¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¸¶¡§º£²ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¤¤¦¡¼¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¤ä¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡ÊÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥«¥¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥µ¥«¥¼¥ó¡×¤Î¡È¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤Ï¡©
¥µ¥«¥¼¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥ó¥ºÉþ¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï3L¡Á9L¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Ï¿ÈÄ¹200cm¡¢¥¦¥§¥¹¥È160cm¡¢¥·¥å¡¼¥º32cm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç·¿Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬Ä¾ÀÜ³¤³°¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿Ä¾Í¢Æþ¥Ö¥é¥ó¥É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÌó30Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¼«¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤«¤é¥µ¥«¥¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¥Ñ¡¼¥«¡¼¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤ÏCHUBBY'S CLUB¡Ê¥Á¥ã¥Ó¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢CHUBBY'S CLUB¤òÃå¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡È¤´¤Á¤½¤¦Éþ¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥«¥¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºÇ¾åµé¥é¥¤¥ó¡Ö¾¢¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤ÎÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ÁÇºà¤È¡¢½ÏÎý¤ÎÀ½Ë¡µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¤Æ¤ï¤«¤ë¡¢°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¡ÖËÜÊª¤Î°ìÃå¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤ÏALL OKAY¡Ê¥ª¡¼¥ë¥ª¡¼¥±¡¼¡Ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿HIPHOP¡õSTREET¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¾¦ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿È¶Ò¤Ï¹¤¯¡¢Ãå¾æ¤ÏÃ»¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤«¤Ä¾¯¤·¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9379
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§º´¸¶²íÇ·¡Ê¥Ó¥º¥¹¥¿ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30
ÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó
º´¸¶¡§º£²ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¤¤¦¡¼¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¤ä¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡ÊÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥«¥¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥µ¥«¥¼¥ó¡×¤Î¡È¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤Ï¡©
¥µ¥«¥¼¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥ó¥ºÉþ¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï3L¡Á9L¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Ï¿ÈÄ¹200cm¡¢¥¦¥§¥¹¥È160cm¡¢¥·¥å¡¼¥º32cm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç·¿Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬Ä¾ÀÜ³¤³°¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿Ä¾Í¢Æþ¥Ö¥é¥ó¥É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÌó30Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¼«¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤«¤é¥µ¥«¥¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¥Ñ¡¼¥«¡¼¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤ÏCHUBBY'S CLUB¡Ê¥Á¥ã¥Ó¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢CHUBBY'S CLUB¤òÃå¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡È¤´¤Á¤½¤¦Éþ¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥«¥¼¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºÇ¾åµé¥é¥¤¥ó¡Ö¾¢¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤ÎÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ÁÇºà¤È¡¢½ÏÎý¤ÎÀ½Ë¡µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¤Æ¤ï¤«¤ë¡¢°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¡ÖËÜÊª¤Î°ìÃå¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤ÏALL OKAY¡Ê¥ª¡¼¥ë¥ª¡¼¥±¡¼¡Ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿HIPHOP¡õSTREET¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¾¦ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿È¶Ò¤Ï¹¤¯¡¢Ãå¾æ¤ÏÃ»¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤«¤Ä¾¯¤·¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9379
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§º´¸¶²íÇ·¡Ê¥Ó¥º¥¹¥¿ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness