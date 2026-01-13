22:30　
米消費者物価指数（CPI）（12月）
予想　0.4%　前回　（前月比)　
予想　2.7%　前回　2.7%（前年比)
予想　0.3%　前回　（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

カナダ住宅建設許可（11月）
予想　N/A　前回　14.9%（前月比)

14日
0:00
米新築住宅販売件数（9月）
予想　71.0万件　前回　80.0万件
予想　-11.3%　前回　20.5%（前月比)

米新築住宅販売件数（10月）
予想　71.7万件　前回　N/A
予想　-10.8%　前回　N/A（前月比)

ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

3:00　
米30年債入札（220億ドル）

6:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）


カーニー加首相、中国訪問（17日まで）習近平国家主席と会談
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）

米主要企業決算
BNYメロン、JPモルガン、デルタ航空

※予定は変更されることがあります。