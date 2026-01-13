ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米消費者物価指数（CPI）（12月）
予想 0.4% 前回 （前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ住宅建設許可（11月）
予想 N/A 前回 14.9%（前月比)
14日
0:00
米新築住宅販売件数（9月）
予想 71.0万件 前回 80.0万件
予想 -11.3% 前回 20.5%（前月比)
米新築住宅販売件数（10月）
予想 71.7万件 前回 N/A
予想 -10.8% 前回 N/A（前月比)
ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
3:00
米30年債入札（220億ドル）
6:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
カーニー加首相、中国訪問（17日まで）習近平国家主席と会談
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）
米主要企業決算
BNYメロン、JPモルガン、デルタ航空
※予定は変更されることがあります。
米消費者物価指数（CPI）（12月）
予想 0.4% 前回 （前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ住宅建設許可（11月）
予想 N/A 前回 14.9%（前月比)
14日
0:00
米新築住宅販売件数（9月）
予想 71.0万件 前回 80.0万件
予想 -11.3% 前回 20.5%（前月比)
米新築住宅販売件数（10月）
予想 71.7万件 前回 N/A
予想 -10.8% 前回 N/A（前月比)
ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
3:00
米30年債入札（220億ドル）
6:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
カーニー加首相、中国訪問（17日まで）習近平国家主席と会談
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）
米主要企業決算
BNYメロン、JPモルガン、デルタ航空
※予定は変更されることがあります。