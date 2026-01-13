ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

22:30

米消費者物価指数（CPI）（12月）

予想 0.4% 前回 （前月比)

予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)

予想 0.3% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



カナダ住宅建設許可（11月）

予想 N/A 前回 14.9%（前月比)



14日

0:00

米新築住宅販売件数（9月）

予想 71.0万件 前回 80.0万件

予想 -11.3% 前回 20.5%（前月比)



米新築住宅販売件数（10月）

予想 71.7万件 前回 N/A

予想 -10.8% 前回 N/A（前月比)



ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



3:00

米30年債入札（220億ドル）



6:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）





カーニー加首相、中国訪問（17日まで）習近平国家主席と会談

ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）



米主要企業決算

BNYメロン、JPモルガン、デルタ航空



※予定は変更されることがあります。

