■これまでのあらすじ

古い価値観に縛られる義母に実家を侮辱され、妻は怒り心頭。それまで事なかれ主義だった夫は妻の代わりに町内会の催しの手伝いに出向き、そこで母が周囲を困らせていることを知る。これからは夫婦のことに口出ししないでと伝え、帰宅後、夫は妻に平謝りするのだった。



私の代わりに町内会の手伝いに出向いた夫が帰宅するなり、なぜか平謝りをしてきて…。どうやら義母と一日一緒に過ごしてみて、古い価値観の押し付けがどれだけしんどいものかをようやくわかってくれたようです。義母は嫁の私にだけでなく、ご近所のみなさんにも同じように振る舞っていたんですね。

その後は義母からの連絡が来ることもなかったのですが…。猛暑真っ盛りのなか、以前、我が家へ押しかけてきた義母の友人に偶然出会いました。そのときのことを詫びてくれたのでそれはもう水に流すとして、ひとつ気がかりなことが。なんでも、義母の家のクーラーが壊れているのだとか。扇風機でしのいでるらしく、友人いわく、義母の顔色が悪かったと。この暑さ、いくらなんでもやばくない…？義母のことは苦手だけれど、こんな話を聞いたら知らん顔はできませんでした。元気なのがわかったらすぐ帰ればいいんだもの。ちょっとだけ義実家に顔を出してみよう。そう割り切って義実家を訪れたところ…、外よりも暑い部屋の中で義母が倒れていて!?

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）(とりまる)