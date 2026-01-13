元TBSアナウンサーで、「ザ・ベストテン」（TBS系）「ニュースステーション」（テレビ朝日系）などで活躍した久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため、81歳で亡くなった。所属事務所が13日、発表した。

「ニュースステーション」の後番組となる「報道ステーション」の公式Xでは同日、「テレビ朝日『ニュースステーション』のキャスターとして活躍した、久米宏さんが亡くなりました。81歳でした。今夜の報道ステーションは特別版でお送りします」と告知した。

久米さんは、1985年10月から2004年3月まで、同局系「ニュースステーション」のメインキャスターを務めた。分かりやすさと、歯に衣（きぬ）着せぬコメントで、それまでアナウンサーが与えられた原稿を読むスタイルが主流だったニュース番組に革命を起こした。18年半で放送回数4795回、平均視聴率14・4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した。

04年3月26日、最後の放送では、手酌のビールを一気に飲み干し、18年半の歴史に自ら幕を引いた。翌4月から、元テレビ朝日アナウンサーの古舘伊知郎がメインキャスターを務める後継番組「報道ステーション」がスタート。古舘が16年3月をもって降板すると、同局の富川悠太、小木逸平アナらがメインキャスターを務め、21年10月からは元NHKの大越健介氏がメインキャスターに就任した。