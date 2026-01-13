新潟市東区の市道陥没 市が原因と今後の対応を発表 《新潟》
新潟市東区で9日午前に発生した約5メートル、深さ3メートルにわたる市道の陥没について13日、原因や今後の対応について発表しました。
陥没したのは新潟市東区太平4丁目の市道です。
新潟市によりますと、原因は下水道路管の老朽化と、下水から発生した硫化水素と管のコンクリートが反応し腐食したものとみられるということです。
菅は劣化してボロボロになった状態で、劣化した箇所から舗装下の土砂が流れ込み空洞ができたことで、陥没が起きたということです。
陥没した箇所から、下流のマンホールまでの延長約30メートルは調査の結果、ただちに陥没のおそれはないということです。今年度末をめどに、仮設管や老朽化した管は新しいものに取り替えるとしています。
市は今後、道路の陥没箇所と周辺を定期的に巡視するほか、埼玉県・八潮市の陥没を受けた全国特別重点調査の対象となっていなかった、硫化水素により腐食のおそれがある直径2メートル未満で設置から25年以上が経過した下水道管について、今年度中に点検調査を行う予定だということです。
現場の市道は一時通行止めとなっていましたが、10日に通行止めが解除されています。