King & Prince「Theater」の特別バージョンの動画公開！生バンドとコーラスが参加
King & Princeが、2025年12月24日にリリースした7thアルバム『STARRING』リード曲「Theater」の特別バージョンの動画「King & Prince『Theater』 in Quiet Session Club」
を公開した。
■「Quiet Session Club」ならではのアレンジで歌唱
「Quiet Session Club」は、King & Princeがつくった音楽の秘密基地。コンサートや音楽番組とはちがった、静かで密やかで、音楽を楽しむためだけの場所だ。
2025年8月にリリースされたシングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」の初回限定LIVE盤の特典映像として誕生し、「今まで披露してこなかった楽曲とか、今までと違ったアレンジで披露したい楽曲とか、自分たちの作ってきた音楽をもっともっと楽しみたい！ 自分たちの音楽の可能性を広げたい！」、そんな思いで、King & Princeメンバー自身によって企画の発案から企画名の決定まで行った、特別なライブ空間となる。
1月13日に日公開された「Theater」は、生バンドとコーラスを加えたQuiet Session Clubならではのアレンジとなっている。特別な空間で生まれるその場限りのセッションをぜひ楽しもう。
■リリース情報
2025.12.24 ON SALE
7th ALBUM『STARRING』
