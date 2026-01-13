女性6人組「超ときめき宣伝部」の公式サイトが13日に更新され、メンバーの杏ジュリア(21)がグループ卒業を発表した。今年3月28、29日に行われる横浜・ぴあアリーナMMをもって卒業する。

グループ公式サイトで「いつも超ときめき宣伝部を応援していただきありがとうございます。 メンバーの杏ジュリアに関しまして、本人からの申し出を受け、協議の結果、今春の「ときめき春の晴れ舞台2026」（2026/3/28、3/29 ぴあアリーナMMにて開催）をもちまして、超ときめき宣伝部を卒業することになりました」と報告した。

杏のコメントも掲載され、「私、杏ジュリアは、2026年3月29日をもって超ときめき宣伝部を卒業させていただくこととなりました」と発表。

「歌もダンスも自分を出すことも得意ではない、芸能界とは無縁だった私が、7年前に思いきって飛び込んでみたこの世界。正直こんなにも長い時間、アイドルとして活動を続ける事ができるとは思ってもみませんでした」とし、「とき宣に加入させていただいたことで、出会えた大勢の方々、経験出来たたくさんのこと、全て私の大切な大切な宝物です」と胸中を明かした。

そして「今まで応援してくださった宣伝部員さん、支えてくださった周りの方々のおかげで、デビューした時には夢にも思わなかった、素晴らしくてかけがえのない景色を見ることができました。応援してくださる皆さんがいなかったら、今の私には絶対になれなかったです。感謝してもしきれません。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。

卒業については、長い時間をかけて考えたと明かし、「現在、同級生は大学を卒業する年。同年代の仲間たちが次々と新しい世界で挑戦を始めようとしている中で、私もより強く自分の将来について考えるようになりました」と説明した。

今後の活動に関しては「自分の人生の中で、やるべきこと、叶えたい夢や目標、挑戦してみたいことはたくさんあります。今後の活動については、その時の自分と都度しっかり向き合い決めていきたいと思います」とコメントするに留めた。

そして「卒業まで約2ケ月半。大切な宣伝部員さん、そしてメンバーやスタッフの皆さんとも1秒1秒かけがえのない尊い時間を噛み締めながら、残りの時間を大事に過ごしていきたいです。これまでと変わらず、そしてこれまで以上に、活動に全力投球しますので、“アイドル”として過ごす残りの時間、見守ってくださったら嬉しいです」と呼びかけた。

2004年1月15日生まれ、東京都出身の杏は、2018年10月にグループに加入。超ときめき宣伝部は「超最強」がTikTokでの総再生回数25億回超えを記録するなど、Z世代を中心に支持を集め、大バズりしている。