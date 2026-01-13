Photo: ギズモード・ジャパン

服や靴のタグに「宇宙開発素材」って書かれる日も近いのかな。

CES 2026の展示ブースでひときわ目を引いた、十字型のソーラーパネルを広げたような不思議な装置。その中央の透明なケースの中にはスニーカーが入っています。

これは、将来宇宙輸送システム株式会社が構想している、素材研究向けの超小型人工衛星および無重力実験モジュール「NARRAVITY（ナラビティ）」のモックアップ（模型）です。

「無重力での実験なら、国際宇宙ステーション（ISS）があるじゃない？」

そう、確かにそう。

でも、ISSは国際的な公共プロジェクト。民間の会社が「ちょっと新しい繊維のテストをしたいな」と思っても、莫大なコストや複雑な手続きが壁となり、商用利用はハードルが高いんです。

「宇宙で製品開発」を当たり前に

そこで登場するのがこの「NARRAVITY」、シンプルに宇宙でビジネスできる時代を目指している感じです。

無人の小型モジュールを宇宙軌道上に打ち上げ、そこで素材の試料実験やテストを自動で行う。そんな「プライベート・スペース・ラボ」を構築しようとしているんです。

将来宇宙輸送システム社は、2029年商用化を目標に掲げています。

何気に私たちの生活に直結しそうでワクワクしませんか。

無重力環境だからこそ生み出せた新素材で作られたスポーツウェアなんかが数年後には手に入るようになってるかもしれないんです。

「このジャケット、宇宙で開発された素材でできてんだよね」とか言えるの、なかなかアツいと思う。

Source: 将来宇宙輸送システム株式会社