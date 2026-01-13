½é¤á¤Æ¡Ø¼«Æ°µë¿åµ¡¡Ù¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä°¦Ç¤¬¸«¤»¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡Ù¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È25ËüÉ½¼¨¡Ö¿´¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼«Æ°µë¿åµ¡¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤È30Ê¬°Ê¾å¤â·Ù²ü¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢25.2Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£6000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§½é¤á¤Æ¡Ø¼«Æ°µë¿åµ¡¡Ù¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä°¦Ç¤¬¸«¤»¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡Ù¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Û
¼«Æ°µë¿åµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤«¤é30Ê¬°Ê¾å¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤À¤±
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ç¼«Æ°µë¿åµ¡¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¤Á¤ã¤ó¤Î¿åÊ¬Êäµë¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸«´·¤ì¤Ê¤¤¼«Æ°µë¿åµ¡¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡¢¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¤Á¤ã¤ó¤Ï·Ù²ü¿´MAX¡£¤Ê¤ó¤È30Ê¬°Ê¾å¤âÎ®¤ìÂ³¤±¤ë¿å¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÄ¹´üÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¤Ï¤º¡£
¼«Æ°µë¿åµ¡¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¤Á¤ã¤ó¤¬X¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë
½é¤á¤Æ¤Î¼«Æ°µë¿åµ¡¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ30Ê¬°Ê¾å¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡¢¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢¿´¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Öµë¿åµ¡¤ÏºÇ½é¤±¤Ã¤³¤¦·Ù²ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸«ËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¿¿»÷¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö30Ê¬¡ª¤Ê¤¬¡ª¡×¡Ö·Ù²ü¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¼«Æ°µë¿åµ¡¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤é¤¹¤ª¤í¤·¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤Åê¹Æ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
