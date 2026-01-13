「人懐っこい性格」を持つ猫種5選

1.スコティッシュフォールド

折れ曲がった耳が特徴的なスコティッシュフォールドは、見た目の愛らしさだけでなく、非常に穏やかで人懐っこい性格をしています。

家族のことが大好きで、同じ部屋にいたいと願う寂しがり屋な一面もあるため、一人きりにされるよりも誰かと一緒に過ごす時間を好みます。

激しく動き回るよりも、のんびりと飼い主のそばで過ごすのが得意な猫種です。性格は穏やかで攻撃性が低いので、初めて猫を迎える家庭でも安心して触れ合うことができるでしょう。

2.ラグドール

「ぬいぐるみ」という意味の名前を持つラグドールは、その名の通り抱っこされるのを嫌がらない子が多いほど、おっとりした猫種です。猫には珍しく、人に体を預けることを好むため、スキンシップをたくさん取りたい飼い主には最高のパートナーになるでしょう。

非常に温厚で鳴き声も小さいため、マンションなどの集合住宅でも飼いやすいのが魅力です。ドタバタと走り回るよりも、静かに寄り添ってくれるタイプなので、落ち着いた暮らしを求めている方にぴったりです。

3.メインクーン

「ジェントル・ジャイアント（穏やかな巨人）」と呼ばれるメインクーンは、大きな体からは想像できないほど繊細で優しい性格をしています。知能が高く、飼い主の指示や言葉を理解しようとする姿勢を見せるため、まるで犬のような信頼関係を築けるのが特徴です。

水遊びを好んだり、投げたおもちゃを持ってきたりと、遊びを通じて積極的に人と関わろうとします。

大らかな性格なので、小さな子供や他のペットがいる家庭でも、すぐに打ち解けて仲良くなってくれるはずです。

4.アメリカンショートヘア

日本でも非常に人気が高いアメリカンショートヘアは、明るく好奇心が旺盛な性格をしています。誰に対しても物怖じせず、初対面の人や他のお客さんが来ても自分から挨拶に行くような社交的なタイプが多いです。

賢くて物覚えが良いため、しつけがしやすく、環境の変化にも比較的強いのがメリットです。遊びが大好きなので、おもちゃで一緒に遊んであげる時間を大切にすると、より一層心を開いてくれるようになります。

5.エキゾチックショートヘア

短い鼻とまん丸な顔がチャームポイントのエキゾチックショートヘアは、とても平和主義で甘えん坊な性格です。

自分からグイグイとアピールするよりも、飼い主が座っているといつの間にか隣に座っているような、控えめながらも深い愛情を見せてくれます。

運動量は少なめで、日中は昼寝をして過ごすことが多いため、ゆったりとした時間を一緒に共有したい方に向いています。その愛くるしい表情と優しい雰囲気で、家族みんなを笑顔にしてくれるでしょう。

猫の性格を決めるのは「猫種」だけじゃない

これまで人懐っこい猫種を紹介してきましたが、実は猫の性格は「猫種」だけで決まるわけではありません。

人間と同じように猫にもそれぞれ「個体差」があり、生まれ持った素質に加えて、生後数ヶ月の間にどのように人間と関わってきたかという「育った環境」が大きく影響します。例えば、愛情深く育てられた猫は、どの猫種であっても人を信頼しやすくなる傾向があるようです。

また、血統書のある猫だけでなく、動物愛護センターや保護団体にいる「保護猫」の中にも、驚くほど人懐っこい猫はたくさんいます。

保護猫は成猫になってから迎えることも多いため、すでに性格がはっきりしており、自分との相性を確認しやすいというメリットもあります。

種類にこだわりすぎず、実際に触れ合ってみた時の直感や、目の前の猫が自分に見せてくれる反応を大切にすることが、幸せな出会いへの近道といえるでしょう。

まとめ

自分にぴったりの猫を見つけるためには、猫種ごとの特徴を知るだけでなく、自分のライフスタイルに合っているかを考えることが大切です。

たくさん遊びたいのか、静かに隣にいてほしいのかなど、理想の暮らしをイメージしてみましょう。人懐っこい猫は飼い主との関わりを求めるため、毎日しっかり愛情を注いであげることが重要です。

猫は一生を共にする大切な家族です。性格の傾向を参考にしつつも、目の前の猫一匹一匹の個性を尊重し、歩み寄る気持ちを忘れないでください。

お互いに心地よい距離感を見つけ、信頼関係を築くことができれば、かけがえのないパートナーになるはずですよ。