またまた大当たりキターーー！！【ファミマ】ティータイムが華やぐ♡「新作スイーツ」

ご褒美タイムにぴったりな【ファミリーマート】の新作スイーツにフォーカス！ ガトーショコラやシュークリーム、ショートケーキや和のクレープなど、ティータイムを華やかに楽しめそうな、本格派の味わいに注目です。

贅沢感があっておしゃれ！ 手軽さも両立させたご褒美スイーツ

「とろけるしっとり食感の濃厚な味わいが最高」と、@sujiemonさんが絶賛するのは「かじる濃厚ガトーショコラ」。ショコラ生地にチョコソースを重ねた一品で、\230（税込）。贅沢感はありながら、ワンハンドで食べられるカジュアルさが◎ 頑張った自分へのちょっとしたご褒美におすすめです。

バニラビーンズ入り！ 香りも楽しめるシュークリーム

【ピエール・エルメ アンソロジー】監修の「シュークリーム（バニラ）」。シュー生地にクッキー生地を重ねているので、サクサク感もありそう。バニラビーンズ入りのバニラカスタードとホイップクリームがたっぷりで、食べ応えもあるかも。\268（税込）で楽しめるのは嬉しいポイントです。

クリームたっぷりでボリュームも◎ ショートケーキ

ホールケーキをそのまま小さくしたビジュアルに気分もアップ！ 白と赤のコントラストが映える「いちごショートケーキ」は\498（税込）。ホイップクリームとスポンジ生地、ストロベリーソースといちごを重ねており、ひとりでも食べきれるミニサイズです。

抹茶推し必見！ 和のクレープ

抹茶ホイップクリームとマスカルポーネクリーム、抹茶チョコソースを、グリーンがきれいな抹茶のクレープ生地で包んだ「抹茶 & マスカルポーネのクレープ」\298（税込）。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「相性が良くて美味しい」と、各素材の味わいやバランスについてもコメントしています。甘い物好きで知られるBE:FIRSTのRYUHEIさん監修のスイーツです。

ティータイムのお供はどれにする？ どれもまもなく終売の可能性が高いので、食べたいと思ったら早めがおすすめです。

