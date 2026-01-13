身長213センチ！オリックス入りのショーン・ジェリー

プロ野球のオリックスが獲得した新外国人右腕がファンの話題となっている。身長2メートル13センチという超・長身右腕。常識を超えたサイズに「えぐいくらいデカい」と衝撃のコメントが並んだ。

何より、飛びぬけたサイズに驚くファンが続出だ。13日に獲得が発表されたショーン・ジェリー投手は昨季までジャイアンツでプレー。身長は2メートル13センチで、2022年の大リーグデビューの際には過去大リーグ最長身タイだと話題にもなった。

大リーグ通算93試合で7勝8敗、防御率5.11という成績以上に身長のインパクトは大きく、X上には「オリックスが補強したピッチャーえぐいくらいデカいww」「マジでデカい投手好きだなオリックス」「これだけデカいとさすがに距離感バグる」と驚きの声が並んだ。

米国でピッチング・ニンジャとして活動する投球分析家のロブ・フリードマン氏が過去に作成した今永昇太（カブス）と投球を重ね合わせる動画では、178センチの今永の頭がジェリーの胸の位置にある。武器を生かし、日本ではどんな成績を残すだろうか。



（THE ANSWER編集部）