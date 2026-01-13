¥¦¥¨¥¹¥È¤¤å¤Ã¡ª½é¡¹¤·¤¤Èþ¥Ü¥Ç¥£¡ÖNOBROCK TV¡×¤Î¡ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷¡É¤ÈÂç¤Á¤¬¤¤¡¡ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸
¡¡½÷Í¥¡¦ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«(20)¤¬13Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê¥Õ¥¡¥à¡¦¥Õ¥¡¥¿¥ë¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯½÷¤«¤é¥ª¥È¥Ê¤Ø¡Ä¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ëÉ½¾ð
¡¡ËÜºî¤Ï19ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤Î¥µー¥¯¥ë¹ç½É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½é¡¹¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¿åÃå¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥¥åー¥È¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£ÀÄ½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤È¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌðÌî¤Ï2005Ç¯10·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹155¥»¥ó¥Á¡£2023Ç¯¤è¤ê¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°³«»Ï¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¥±¥ì¥ó¡×¤¬2025Ç¯È¯Çä¡£2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡ª¡×¡¢¡Ö¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡×¡¢¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¡¢2025Ç¯¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¡¢¡ÖÉúÎ¶¤Î²¦¤È¿´ÉÏ¤·¤¸Ñ¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12·î13Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿YouTubeÈÖÁÈ¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Î¡Ö¡Ú¿·´ë²è¡ÛÄ¶ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Þ¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Éô²°¡×¤Ï1¥«·î¼å¤Ç300ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤âµñÈÝ¤¹¤ë½÷À¤òÇ®±é¡£ÌðÌî¤Î¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤È±éµ»ÎÏ¤¬Çú¾Ð¤È¤ï¤º¤«¤Ê¶²ÉÝ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë