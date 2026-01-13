【ディズニー】これは欲しすぎる〜！「激かわエコバッグ」ほかディズニー最新バッグを一挙紹介します♪
ディズニーストアの店舗から、バッグ商品をレポートします。
2WAYで便利に使える新作トートバッグ
ディズニーストアに2WAYトートバッグが新登場。
ブラックやネイビーのバッグに、キャラクターをワンカラーでプリントし、大人可愛く使えます。
Dカンもついていて、チャームやぬいぐるみを飾れます。
シーンに合わせて落ち着いたデザインや推しを飾ったデザインに切り替えられて便利です。
A4サイズが入り、内ポケットも装着。
ショルダーストラップをつけて、ショルダーバッグとしても使用可能で、重い荷物を入れても安心です。
ミッキー、ミニー、ドナルド、プーさんをラインナップしています。
キャラの“しっぽ”がバッグになった
キャラクターのしっぽをモチーフにしたポシェット。
チシャ猫、マリー、ルシファー、そしてニックのバッグが登場しています。
ふわふわのしっぽが、そのままバッグになったようなグッズです。
ショルダーバッグのように紐をかけると、しっぽが生えたみたいでキャラクターになりきれます。
もふもふ感いっぱいで、冬シーズンにぴったり。
しっぽの上部から、小物を収納できます。
エコバッグが大充実！
© Disney
ディズニーストアでは、エコバッグが大充実。
可愛いデザインで、常に持ち歩きたくなります。
表裏で2つのデザインを楽しめるのもポイントです。
内ポケットがついていて、小さく折りたたんでポケットに収納が可能。
気軽に持ち歩け、嬉しいサイズ感のエコバッグになっています。
数多くのキャラクターや映画のデザインをラインナップしています。
定番のミッキー&フレンズは、プルートのソロデザインやグーフィー&マックスも取り揃え。
ラプンツェルや幼少期のアナ&エルサ、美女と野獣などプリンセスやヒロインも登場しています。
『わんわん物語』、『ふしぎの国のアリス』、『ピーター・パン』などクラシック作品も。
さらにディズニー&ピクサー作品も充実しています。
『カーズ』、『カールじいさんの空飛ぶ家』、そして『リメンバー・ミー』もおしゃれなデザインに。
推しの映画やキャラクターがきっと見つかります。
キャラクターフェイスとおでかけ
キャラクターフェイスのふわふわポシェット。
レディ、フィガロ、ルシファーといった可愛い猫キャラクターで、毛並みを撫でたくなります。
さらに、トランプ、ナナ、マックスの犬キャラクターも新登場しました。
ゴールドのチェーンストラップがついていて、チェーンの長さを使い分けて手持ちバッグとしても使えます。
他にも、ディズニーの可愛いバッグがたくさん。
フォトギャラリーでレポートしています。
※ 品切れの際はご了承ください。
※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。