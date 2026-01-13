寒い冬も屋内で元気に遊べる！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「半額キャンペーン」

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールが、2026年1月13日(火)より期間限定で「こどもチケット半額キャンペーン」を開催します。

通常価格2,000円のこどもチケットが半額の1,000円となる、大変お得なキャンペーン。

寒い冬でも快適に楽しめる屋内施設で、家族みんなで特別な時間を過ごせます。

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「こどもチケット半額キャンペーン」

開催期間：2026年1月13日(火)〜2月20日(金)

※1月20日(火)、2月17日(火)は休館日となります。

対象：こども（1歳〜小学生）

価格：1,000円(税込) ※通常価格2,000円

条件：1F「チケットうりば」にて販売するチケットのみ適用

※大人1名に対して、こども3名まで半額となります。

ご来場いただく皆様への感謝を込めて実施される本キャンペーン。

期間中、1歳から小学生までのお子様の入館チケットが半額となります。

チケットは当日のみ有効で、必ず保護者の方同伴での入館が必要です（こどものみでの入館は不可）。

なお、障がい者割引との併用はできません。

お得に遊べるこの機会に、アンパンマンたちの世界を存分に楽しめます。

毎日開催される楽しいイベントと充実のエリア

期間中も、やなせたかし劇場でのアンパンマンの「ステージ」や、アンパンマンたちとタッチやハグで仲良くなれる「キャラクターグリーティング」などの人気イベントを毎日開催。

憧れの仲間たちとのふれあいは、お子様にとって忘れられない思い出になります。

また、施設内には年齢や興味に合わせた様々なエリアが充実。

ハイハイやつかまり立ちの小さなお子様も安心して楽しめる「あかちゃんまんテラス」をはじめ、体を動かして遊べる「バイキンひみつ基地」、屋外気分を楽しめる「SLマンひろば」などがラインナップされています。

天候を気にせず遊べる全天候型ミュージアム。

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「こどもチケット半額キャンペーン」の紹介でした。

