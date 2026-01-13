寒い冬も屋内で元気に遊べる！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「半額キャンペーン」
仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールが、2026年1月13日(火)より期間限定で「こどもチケット半額キャンペーン」を開催します。
通常価格2,000円のこどもチケットが半額の1,000円となる、大変お得なキャンペーン。
寒い冬でも快適に楽しめる屋内施設で、家族みんなで特別な時間を過ごせます。
仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「こどもチケット半額キャンペーン」
開催期間：2026年1月13日(火)〜2月20日(金)
※1月20日(火)、2月17日(火)は休館日となります。
対象：こども（1歳〜小学生）
価格：1,000円(税込) ※通常価格2,000円
条件：1F「チケットうりば」にて販売するチケットのみ適用
※大人1名に対して、こども3名まで半額となります。
ご来場いただく皆様への感謝を込めて実施される本キャンペーン。
期間中、1歳から小学生までのお子様の入館チケットが半額となります。
チケットは当日のみ有効で、必ず保護者の方同伴での入館が必要です（こどものみでの入館は不可）。
なお、障がい者割引との併用はできません。
お得に遊べるこの機会に、アンパンマンたちの世界を存分に楽しめます。
毎日開催される楽しいイベントと充実のエリア
期間中も、やなせたかし劇場でのアンパンマンの「ステージ」や、アンパンマンたちとタッチやハグで仲良くなれる「キャラクターグリーティング」などの人気イベントを毎日開催。
憧れの仲間たちとのふれあいは、お子様にとって忘れられない思い出になります。
また、施設内には年齢や興味に合わせた様々なエリアが充実。
ハイハイやつかまり立ちの小さなお子様も安心して楽しめる「あかちゃんまんテラス」をはじめ、体を動かして遊べる「バイキンひみつ基地」、屋外気分を楽しめる「SLマンひろば」などがラインナップされています。
天候を気にせず遊べる全天候型ミュージアム。
仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「こどもチケット半額キャンペーン」の紹介でした。
