高市総理が“1月解散”を検討しているという話が急浮上していますが、解散となれば、選挙戦は早ければ、あと2週間ほどで始まります。



今、検討されているのは通常国会の冒頭1月23日に衆議院を解散。1月27日公示、2月8日投開票。もしくは、2月3日公示、2月15日投開票が候補となっています。こうした中、県内の選挙区でも選挙を見据えた動きが加速しています。



13日、高市総理の地元、奈良県で行われた韓国・李在明大統領との首脳会談。





高市総理は首脳同士の信頼関係を強化し、“未来志向の日韓関係”をアピールしたい考えです。こうした中、今、急浮上しているのが、高市総理の衆議院“1月解散”案。来週23日に召集予定の通常国会冒頭での解散が検討されています。最速で今月27日公示という想定もあり、あと2週間ほどしたら選挙戦が始まるかもしれません。松本市や安曇野市、そして長野市の一部などが選挙区となっている長野2区。この選挙区ではすでに4人が立候補を予定しています。■自民・新藤田ひかるさん（35）■自民党の新人、藤田ひかるさん。けさは、松本市内の交差点で街頭演説を行っていました。去年の参議院選挙では落選しましたが、今回は、本籍がある長野市中条を含む長野2区で初当選を目指します。藤田ひかるさん「衆議院は常在戦場と言われていますので本当にいつ解散されてもいいように気を引き締めて臨みたい。ほかの選挙区と比べて2区は候補者も多い見込みですし、そういう意味で激戦だと思うが、やるべきことは変わらないと思うので、党の政策もそうだが、しっかりとこの2区で地域のために、国のために働けるのが誰なのかということを正面から訴えていきたい」■維新・新手塚大輔さん（43）■日本維新の会の新人、手塚大輔さん。けさは、松本市内の交差点に立ち、行き交う車に手を振っていました。衆議院選挙は、次で4度目の挑戦となります。手塚大輔さん「衆議院は常在戦場なのでいつ解散になってもいいと準備をしてきた。われわれは社会保険料を引き下げて皆さんの手取りをしっかり上げていくこと、物価高の対策として食品の消費税をゼロにしていくこと。以前から自民党とずっと話し合っている議員定数を削減して政治家自身の改革を行っていくということ、また国民の皆さんが一番不安に感じている外国人の政策もしっかり総量規制を導入して国民が安心して生活できる環境を整えていく」■立憲・現下条みつさん（70）■立憲民主党の現職、下条みつさん。年末年始は、地元に戻って活動していて、13日は、松本市内の事務所で取材に応えました。下条さんはこれまで6回当選しています。下条みつさん「もし（選挙を）やるなら予算が成立した後にきちんとこれだけやったんだぞとお考えになってやればいいんじゃないかという感じはしますけど、（総理の）専権事項なので僕らはそれ以上言うことはない。なぜ高市さんが支持率が高いかということも訴えていかなきゃいけない。そこは野党と与党が拮抗しているおかげだと思う。これでまた与党が開いちゃった場合は、また戻るんじゃないかと危惧しています。僕らの頑張りどころじゃないですかね」■参政・新竹下博善さん（43）■参政党の新人、竹下博善さん。12日は、安曇野市で市議会議員の報告会に出席していました。竹下さんは2区の長野市信州新町出身で、去年の参議院選挙では落選しましたが、今回は、衆議院選挙に挑戦します。竹下博善さん「選挙のあるなしに関わらずに同じように活動を積み重ねてきたので、解散検討ということですが、変わらず今までと同じように活動を地道に積み上げていく」「今まで政治に興味を持っていなかった人たちの受け皿になりたい、特に若者の皆さんに政治に興味を持っていただくきっかけになりたいという思いでやっているので、参政党独自の政策・理念もあるので、そういったことを訴えていきたい」急転直下の“1月解散”案。準備を加速させる動きは他にも…。「衆議院の解散に伴う総選挙の執行について」これは1月10日、総務省から各都道府県の選挙管理委員会事務局宛てに出された通達です。「至急の連絡です。『1月27日公示―2月8日投開票』、『2月3日公示―15日投開票』」の案が浮上している旨の報道がありました。準備を進めておく必要があります」この通達を受け、県選挙管理委員会の石澤彰郎書記長は「投開票の日程は決まっていないが早い日程も念頭に置いてできる範囲の準備を各所と調整している」とコメントしてしています。物価高対策など課題が山積する中で急浮上した解散案に街の人は…。Q今このタイミングで総選挙になったら正直どう思います？男性 70代「やらない方がいいと思う。足元を見つめないで先ばかり見てて走っている感じがするから。もうその前にやるべきことはたくさんあると思う」女性 70代「人気だけれども解散してまた（選挙を）やってもそんなに自民党に（票が）入るかしらっていう考え私は。裏金のお金の問題だってうやむやじゃない」Q解散総選挙でわれわれの生活っていうのは良くなると思いますかね？男性 60代「良くなるような候補を選ぶしかないですよね。どんなに美辞麗句並べてたって当選したら知らぬ存ぜぬになっちゃうよなって思うんですけどもそれは価値ないですからね」長野市 20代「何か物価が下がってくれたりとかそういういい方向に向かってくれればいいなとは思います。期待はしますけど毎度毎度良くはならないかなとは思いますね。良くなる良くなるって言って変わらないのが事実なので変わらないと思います正直」■選挙担当の宮里記者解説。突然、吹き始めた解散風。改めて想定されるスケジュールを。1月23日に通常国会を召集予定。ここで衆議院を解散すれば総選挙の日程は2つのパターンが考えられます。1つめが「今月27日 公示」、「来月8日 投開票」。2つめが「来月3日 公示」、「15日投開票」です。【阿智村の場合】そして各自治体も準備を急ぐ中、下伊那郡・阿智村では村長選挙が「２月1日」に投開票の予定。仮に解散総選挙が「２月8日」投開票となると、2つの選挙の準備で負担が大きくなってしまう。村の選挙管理委員会によりますと、開票所として使う公民館のうち、すでにイベントが入っている所もあり場所の確保も大変。村長選挙を1週ずらして、投開票を同じ8日にすることも検討しなければいけないので、 とにかく早く日程が決まってほしいとのこと…。野党からは「政治空白」が出てしまうと批判もありますが、なぜこの時期に解散を検討？県内与野党の幹部に話を聞きました。立憲民主党県連の杉尾秀哉代表は…「高市総理の支持率が高いからという判断だと思うが、物価高対策の予算成立を野党に求めておきながら、解散総選挙とは無責任極まりない」と憤りをあらわにしていました。ちなみに、連立を離脱した公明党との選挙協力は現段階で可能性としてあり得るとしています。一方で、自民党の総裁選で高市さんに投票し続けた自民党県連の宮下一郎会長は…「総理が予算成立への影響など総合的に判断して決断する。“常在戦場”を意識し慌てないように準備したい。 自民の議席を増やして、より安定した政権に向けて前に進みたい」と話していました。ちなみに連立組む維新とは統一候補など立てずに選挙は選挙、連立は連立というスタンスといいます。高市総理が解散を表明するのであれば次の土曜日・今月17日以降とみられています。