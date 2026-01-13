外国人視点の調査手法を解説！グローバル・デイリー「インバウンド提案力強化セミナー」
インバウンドマーケティングを専門とする株式会社グローバル・デイリーが、広告代理店・制作会社・支援会社を対象としたオンラインセミナー「広告代理店・制作会社様向け インバウンド提案力強化セミナー」を、2026年1月27日(火)と2月17日(火)に開催します。
訪日外国人向け施策の提案力を高めるための実践的なノウハウや事例が公開されます。
グローバル・デイリー「インバウンド提案力強化セミナー」
開催日時：
【第1回】2026年1月27日(火) 15:30〜17:00
【第2回】2026年2月17日(火) 15:30〜17:00
形式：オンライン
参加費：無料
申込方法：公式サイトより申し込み
インバウンド需要が拡大する中、クライアントへの提案力を強化したい広告代理店や制作会社に向けたセミナー。
具体的な事例をもとに、現状分析から改善施策へとつなげる戦略や、外国人視点を取り入れたリサーチ手法などが解説されます。
1月27日(火) プログラム内容
鉄道会社、アイウェアメーカー、お菓子メーカーの事例を紹介。
事実に基づき現状を構造化し、改善施策へと直結させる「戦略的報告書」の作成技術が解説されます。
また、客観的な数値を用いて課題と成功要因を可視化する方法や、訪日外国人向け情報発信メディア「JAPANKURU」についても紹介。
マーケティングチームによる外国人視点の調査をもとにした提案法も学べます。
2月17日(火) プログラム内容
飲食店や自治体の事例を通じて、インバウンド施策のポイントを紹介。
在留外国人マーケティングプラットフォーム「korekoko」の活用法や、プラットフォームにおける会員コミュニティの活性化、会員数の継続に向けた取り組みについて解説されます。
マーケティングチームの外国人視点リサーチを活用した具体的な提案方法も共有されます。
登壇講師プロフィール
菅野 尚紀（代理店事業部 次長）
鉄道、宿泊施設、メーカー、自治体、官公庁の営業を担当。
メディア戦略や欧米豪市場へのアプローチに長けています。
田村 綾都（代理店事業部）
アジア市場向けPR施策を担当。
商業施設、アパレル、観光地、日用品領域において、分析をもとにした企画・提案を得意としています。
事例に基づいた実践的な知識を得られる機会。
グローバル・デイリー「インバウンド提案力強化セミナー」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 外国人視点の調査手法を解説！グローバル・デイリー「インバウンド提案力強化セミナー」 appeared first on Dtimes.