¡¡ÆüËÜ¾ã³²¼Ô¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï13Æü¡¢3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯µ÷Î¥½÷»Ò»ë³Ð¾ã³²¤Î¾¾ÅÚ¶×ÍÕ¡ÊËÌ³¤Æ»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJPC¡Ë¤Ø¤Î¿äÁ¦¤òÊÝÎ±¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIPC¡Ë¤¬Äê¤á¤¿½Ð¾ìÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡£
¡¡º£·î¡¢¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡ÊFIS¡Ë¤«¤é¥Ñ¥é½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤¬¤¢¤ê¡¢Á´Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾¾ÅÚ¤Ï¶¥µ»À®ÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ïº£¸å¡¢¾¾ÅÚ¤¬½Ð¾ì»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¿Ë¡£