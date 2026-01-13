再選を果たした群馬県前橋市の小川市長。語った意気込みとは？

■出直し市長選で再選を果たす

涙で市役所を離れ、2か月。再び、市長として戻ってきました。

前橋市 小川晶市長（43）

「あしたから通常業務に戻りますので、とにかく働いて働いて、皆さんに結果でお返ししていきたい」

12日に行われた出直し市長選挙で、2位と約1万票の差をつけ再選を果たした小川晶前橋市長。

前橋市 小川晶市長（43）

「改めて責任の重さを感じているところ。そもそも出馬すること自体が逆風、難しい状況でした」

“逆風”の発端となったのが、去年9月に発覚した既婚者の男性職員と複数回“ホテルで密会”していた問題。

その後、約1年9か月務めた市長を辞職。自らの辞職に伴う市長選に、立候補していました。

■草の根的な選挙戦を展開

迎えた投開票日。当選確実となり、多くの支援者に出迎えられ、涙をぬぐいました。

前橋市 小川晶市長（43）

「この厳しいマイナスからの大逆風の選挙に臨みたいという、私の思いも皆さんに後押ししていただいて」

選挙戦では、ホテルでの密会問題を改めて陳謝し、市民との対話集会を連日行うなど、草の根的な選挙戦を展開。給食無償化など1期目の実績をアピールして、支持を広げました。

小川市長の意向で、当選を祝う「バンザイ」は行われず。

投票率は、前回より8ポイント近く高くなったということです。

■対立候補推した山本知事「説明の努力を」

市長の再選について、市民は…。

前橋市民（80代）

「子どもの政策から何から積極的にやっているし、実行力もあるなと思う」

対立候補を推した群馬県の山本知事は…。

群馬県 山本一太知事

「厳しい世論は変わっていないので、より説明の努力、情報公開の努力を」

今後、辞職勧告書をつきつけられた市議会と、どのように向き合っていくのかが注目です。