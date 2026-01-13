2026Ç¯¡¡·ÝÇ½³¦¤Ï·ëº§Êó¹ð¥é¥Ã¥·¥å¡¡ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬ÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÅ·âÈ¯É½¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà¤â
¡¡ºòÇ¯7·îËö¤Ë²ò»¶¤·¤¿¸µ¡¦ÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¡×¤ÎÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¤«¤Í¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2026Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï¡¢1·î¤«¤é¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§Êó¹ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌßÅÄ¤Ï¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤é¤¬¶Ã¤¯Ãæ¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤â¤é¤Ã¤¿»ØÎØ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂèÆó´ØÀá¤Þ¤Ç¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·ëº§»ØÎØ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö2Ç¯Á°¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï¡¢1·î¤«¤é·ëº§Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¸µÃ¶¤Ë¤Ï½÷Í¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¡¦Ê¡±ÊÁÔ»Ö»á¤È¤Î·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥Þ¥¥ÞÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤â³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÆîÂôÆà±û¤Ï¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÃ£Íº´ð¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤ÈÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¤Ï7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
