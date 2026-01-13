日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１２日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。

この日は「お笑いの未来を考える会」。ダウ９００００・蓮見翔は、芸人と世間の間でお笑いに関する認識の差異が広がっていると問題提起。「僕らは元々、演劇をやっていたんですけど。演劇って絶望的に人気がないんですよ。お笑いがめちゃくちゃ僕はずっと好きで。お笑いをいっぱいやっていたら演劇の方にお客さんが来てくれるんじゃないか？と」と切り出した。

蓮見は「メンバーに『悪いけど、ちょっとお笑いやりたいし。流行ってるから。ちょっとやらせてくれ』って言ってやってもらってるみたいな。がスタートなんです」と説明。つづけて「お笑いを何年かやらせていただいた結果ですね。お笑いもそんなに流行ってなかったんです。いざ、来てみたら、お笑いがあんまり流行ってなくて。（芸人の）皆さん、お笑い好きじゃないですか？好き側だし、テレビ局なんてお笑いがいっぱいある場所だから。毎日いたらお笑いって、流行ってるかのような気分になるんですけど。ちょっと外歩いてみたら誰もお笑いの話してないんですよ」と話した。

蓮見は、スタジオの大悟、ピース・又吉直樹、さらば青春の光・森田哲矢、さや香・新山、しずる・池田一真ら先輩芸人５人に「皆さんが普段、売れたいと思ってやっていることは、既にお笑いのことを好きな人を取り合っている状態」と指摘。「我々が今一番やらなきゃいけないことは、お笑いファンの総数を増やすことなんです」と訴え。「ここ（スタジオ）に来ている先輩方でできている人、できてない人がいる」と話した。

蓮見は、又吉は芥川賞作家として、森田はフィンランド発祥のスポーツ「モルック」を広げるなど芸人以外の活動も精力的に行っていると絶賛したが、新山と池田に対しては猛烈にダメ出しした。

蓮見は、新山を「お笑いだけすぎるかなという所はあります。お笑い以外をやってるイメージがない」とチクリ。池田に関しては「全部の芸人さんの最下位が池田さんです。この人が一番、面白いだけの人です」と追求。大悟も爆笑しながら「確かに分かります！それ（お笑い）以外が全くダメです！」とうなずいた。

新山は、蓮見以外の５人がキングオブコント、Ｍ−１の大型賞レースで決勝経験があることを挙げ「分かるんですけど…。賞レースの決勝はやっぱり行ってほしいなと思いますね。ダウ９００００で、やっぱり一回、キングオブコントなりＭ−１なり（決勝に）行ってこそ、もっと響いてくるんちゃうかな…？」と反論した。

蓮見は新山の指摘に絶句し「ただ、おもしろいだけの人たちが、そういうコンプレックスを突いてくるのは違うと思います…。普通にへこむことを言われた…。俺だって、偉そうにしゃべってるときに『でも、俺は決勝に行ってないのに…』って、ずっと思ってますよ！」とぶっちゃけて先輩５人を爆笑させていた。