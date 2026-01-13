92歳のおばあちゃんにチワワを見せて、「犬種はなに？」と質問した結果…想像を超える「まさかの勘違い」に爆笑する人が続出しています。

話題となっている動画は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「チだけ合ってるｗ」「おばあちゃん最高」といったコメントが寄せられています。

【動画：92歳のおばあちゃんにチワワを見せ『犬種はなに？』と質問した結果…想像を超える『まさかの勘違い』】

名前を覚えてくれたおばあちゃん

Instagramアカウント「chimaki.cafe」に投稿されたのは、92歳のおばあちゃんにチワワの女の子「ちまき」ちゃんを見せて、「犬種はなに？」と質問してみた時の様子。ちまきちゃんは、おばあちゃんのお膝の上でくつろいでいるようです。

おばあちゃんに、名前は覚えてもらえたというちまきちゃん。「名前覚えてくれたって、良かったねぇ～」というママの言葉を一生懸命聞いています。

犬種はなんだっけ？

続いてママは、「犬種も覚えましたか？」とおばあちゃんに質問してみます。「犬種…なんだっけなぁ…」と、おばあちゃんはすぐには思い出せず、ちょっと考えている様子。

ちまきちゃんは、おばあちゃんの手をペロペロしたり、首元をナデナデしてもらったり。仲良しになったおばあちゃんですが、ちまきちゃんの犬種は思い出せるのでしょうか…？

予想外の答え

考え抜いたおばあちゃんが出した答えは、まさかの「チーター」。ちまきちゃんが犬ですらない世界最速の動物になってしまうという予想外の答えに、ママは思わず大爆笑。

想像を超えた「まさかの勘違い」には、思わず吹き出してしまいます。ちまきちゃんはといえば、「チーター」と言われ、心なしかキリリとした表情になっているのでした。

投稿には「チだけ合ってるｗ」「おばあちゃん最高」「だんだんチーターに見えてきた」「言われた時のドヤ顔ｗ」「カッコいいね～」といったコメントが寄せられています。

ちまきちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「chimaki.cafe」でチェックすることができます。

