1月13日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】お気に入りの明るめピンクコーデや、現在のネイルも披露

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「自分で言うのもアレやけどこういうピンク似合う」「顔色が明るく見えて好き」とコメントし、明るいピンクのセットアップにブラックのトップスを合わせたファッションでピースしている写真や、階段に座ってほっそりとした美脚を披露している姿を公開。

また、「今のネイルも好き！」「ピンクじゃないけど」と、ネイルを施した手元の写真も掲載していた。

この投稿に対して、コメント欄には、「めっちゃ似合う」「センス抜群」「服もネイルもかわいいー！」「ネイル高級感あって素敵」「まさにアイドル」などの反響があった。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより