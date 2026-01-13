「ソニー損保」のデータ

写真拡大

　ソニー損害保険株式会社は１３日、２０２５年度生まれの“新成人”１０００人を対象に実施したカーライフ意識調査の結果を公開。ドライブ中にかけたいと思うアーティストの１位は「Ｍｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ」、理想の自動車学校の教官のイメージに合う有名人の１位は「木村拓哉」などとなった。

【ドライブ中にかけたいと思うアーティスト】

＜１＞Ｍｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ　５４人

＜２＞米津玄師　２３人

＜３＞嵐　１３人

＜４＞ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ　１１人

＜５＞藤井風　９人

＜６＞ＳｉｘＴＯＮＥＳ　８人

＜６＞サザンオールスターズ　８人

＜８＞Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ　７人

＜８＞ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ　７人

＜８＞サカナクション　７人

【理想の自動車学校の教官のイメージに合う有名人】

▼男性回答

＜１＞木村拓哉　２６人

＜２＞阿部寛　１６人

＜３＞大谷翔平　８人

＜４＞松岡修造　６人

＜５＞鈴木亮平　５人

▼女性回答

＜１＞木村拓哉　３０人

＜２＞佐藤健さん　７人

＜３＞櫻井翔　６人

＜４＞目黒蓮　５人

＜５＞大橋和也　４人

＜５＞内村光良　４人

＜５＞鈴木亮平　４人

　男女ともドラマ「教場」で警察学校教官役を演じた木村拓哉が１位となった。

【車内に置きたいと思うアニメキャラクター】

＜１＞ちいかわ　３４人

＜２＞ドラえもん　２５人

＜３＞キティ・ホワイト　２１人

＜４＞ピカチュウ　１４人

＜４＞リラックマ　１４人

＜６＞野原しんのすけ　１２人

＜７＞クロミ　１１人

＜８＞カービィ　１０人

＜８＞竈門炭治郎　１０人

＜１０＞スヌーピー　９人