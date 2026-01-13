理想の自動車学校教官は“警察学校教官”のスター俳優 ドライブ曲はミセスがダントツ…新成人アンケート
ソニー損害保険株式会社は１３日、２０２５年度生まれの“新成人”１０００人を対象に実施したカーライフ意識調査の結果を公開。ドライブ中にかけたいと思うアーティストの１位は「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」、理想の自動車学校の教官のイメージに合う有名人の１位は「木村拓哉」などとなった。
【ドライブ中にかけたいと思うアーティスト】
＜１＞Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ ５４人
＜２＞米津玄師 ２３人
＜３＞嵐 １３人
＜４＞ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ １１人
＜５＞藤井風 ９人
＜６＞ＳｉｘＴＯＮＥＳ ８人
＜６＞サザンオールスターズ ８人
＜８＞Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ ７人
＜８＞ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ ７人
＜８＞サカナクション ７人
【理想の自動車学校の教官のイメージに合う有名人】
▼男性回答
＜１＞木村拓哉 ２６人
＜２＞阿部寛 １６人
＜３＞大谷翔平 ８人
＜４＞松岡修造 ６人
＜５＞鈴木亮平 ５人
▼女性回答
＜１＞木村拓哉 ３０人
＜２＞佐藤健さん ７人
＜３＞櫻井翔 ６人
＜４＞目黒蓮 ５人
＜５＞大橋和也 ４人
＜５＞内村光良 ４人
＜５＞鈴木亮平 ４人
男女ともドラマ「教場」で警察学校教官役を演じた木村拓哉が１位となった。
【車内に置きたいと思うアニメキャラクター】
＜１＞ちいかわ ３４人
＜２＞ドラえもん ２５人
＜３＞キティ・ホワイト ２１人
＜４＞ピカチュウ １４人
＜４＞リラックマ １４人
＜６＞野原しんのすけ １２人
＜７＞クロミ １１人
＜８＞カービィ １０人
＜８＞竈門炭治郎 １０人
＜１０＞スヌーピー ９人