ソニー損害保険株式会社は１３日、２０２５年度生まれの“新成人”１０００人を対象に実施したカーライフ意識調査の結果を公開。ドライブ中にかけたいと思うアーティストの１位は「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」、理想の自動車学校の教官のイメージに合う有名人の１位は「木村拓哉」などとなった。

【ドライブ中にかけたいと思うアーティスト】

＜１＞Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ ５４人

＜２＞米津玄師 ２３人

＜３＞嵐 １３人

＜４＞ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ １１人

＜５＞藤井風 ９人

＜６＞ＳｉｘＴＯＮＥＳ ８人

＜６＞サザンオールスターズ ８人

＜８＞Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ ７人

＜８＞ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ ７人

＜８＞サカナクション ７人

【理想の自動車学校の教官のイメージに合う有名人】

▼男性回答

＜１＞木村拓哉 ２６人

＜２＞阿部寛 １６人

＜３＞大谷翔平 ８人

＜４＞松岡修造 ６人

＜５＞鈴木亮平 ５人

▼女性回答

＜１＞木村拓哉 ３０人

＜２＞佐藤健さん ７人

＜３＞櫻井翔 ６人

＜４＞目黒蓮 ５人

＜５＞大橋和也 ４人

＜５＞内村光良 ４人

＜５＞鈴木亮平 ４人

男女ともドラマ「教場」で警察学校教官役を演じた木村拓哉が１位となった。

【車内に置きたいと思うアニメキャラクター】

＜１＞ちいかわ ３４人

＜２＞ドラえもん ２５人

＜３＞キティ・ホワイト ２１人

＜４＞ピカチュウ １４人

＜４＞リラックマ １４人

＜６＞野原しんのすけ １２人

＜７＞クロミ １１人

＜８＞カービィ １０人

＜８＞竈門炭治郎 １０人

＜１０＞スヌーピー ９人