BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が12日に放送され、元ロッテのエースで現在も独立リーグの栃木でプレーする成瀬善久投手（40）がロッテ最年長投手・唐川侑己投手（36）とともにゲスト出演。ロッテ時代の最大のライバルを明かし、当時の率直な思いをぶっちゃけまくった。

「ライバル」というトークテーマの時だった。

成瀬は「ちょっと名前的に弱いんですけど…内竜也。ちょっと弱いんですけど」といきなり“毒舌モード”全開。今回ダブルMCを務めたオリックスファンの「ますだおかだ」岡田圭右（57）と楽天ファンのお笑いタレント・かみじょうたけし（48）を慌てさせた。

だが、成瀬の“毒舌”は止まらず。「僕、同期なんですよ。ドラ1なんですよ、彼は。で、同じ神奈川で。かたやバリバリ高校野球を過ごしてた、かたや公立で楽しくやってた。で、（内が）ドラ1。ふざけんな」とぶっちゃけた。

成瀬は全国的な強豪校として知られる横浜高校の出身だが、内竜也氏（40）は県立川崎工業高校出身。だが、2003年ドラフトで内氏が1位指名だったのに対して成瀬は6位指名だった。

「同期…高校（卒業で）5人いたんですけど、絶対一番最初に1勝するって自分のなかでずっと思ってて。で、彼（内氏）が最初先発だったんです。で、1軍で投げる度に寮でテレビ見て“負けろ…負けろ…”」

すかさず岡田が「なんの呪文や！」とツッコミを入れたが、成瀬は「負けたら僕らにチャンスが来る。その思いでずっと…」と弱肉強食の競争社会で感じていた当時の正直な胸中を吐露した。

そんな2人の“微妙な関係”はチーム内でも有名だったそうで「周りもイジるんですよ、先輩方も。こいつ（唐川）もイジるんですよ、僕のこと。“そこってあんま仲良くないですもんね〜！”って。意識してご飯もそんなに行かなくなるんですよ。僕は唐川とか若い子と行くことが多かったんですけど、逆に内と行ったら“珍しっ！！！”」とイジられたという。

「なんか…ライバルでもないんですけど、最初だけですね、そういうふうに意識したの。途中からは内とかも僕（成瀬）が投げて、俺（内氏）が中継ぎで投げたいって言ってくれてたんで。僕も僕のあとで（内氏に）投げてほしいと思った関係だったんで良かったですけど」と“負けろ、負けろ…”という呪文時代を乗り越えて最後はいい関係だったと笑顔で明かしていた。