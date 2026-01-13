¡ÚÄ¹ÉÍ¹Æà¡Û¡Ö¿Í»²¤·¤ê¤·¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¿Í»²·ù¤¤¹îÉþ¤òÀÀ¤¦¤â¡Öº¤¤Ã¤¿¤ï¤¡¡Á¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º¿Í»²¤ËÂçº¤ÏÇ
Âè8´ü¡Ö¿¶Âµ TEENS supported by ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Å±à°æÇ«¡¹¤µ¤ó¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¤µ¤ó¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¤µ¤ó¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¤µ¤ó¡¢ÌðÌîÅ©¤µ¤ó¡¢ÀîÅçÍü¡¹²Ö¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿¶Âµ»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»ä¤Ï¸ÅÅµ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çß¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¤«¤Ê¡£¥´¡¼¥ë¥É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡É¤È¡¢¼«¿È¤Î¿¶Âµ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ½é¤á¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÉÍ¤µ¤ó¤¬¡È»ä¤ÏÁªÂò¼ø¶È¤Ç½ñ½é¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¼ã´³¤Î¥É¥ä´é¤Ç¡Ö¿Í»²¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡È»ä¤Ï¿Í»²¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿Í»²¤ò¿©¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¡Ö¿Í»²¤·¤ê¤·¤ê¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÆ·¤ÇÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê·è°Õ¤ò¸ì¤ëÄ¹ÉÍ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¿Í»²ÎÁÍý¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Èº¤¤Ã¤¿¤ï¤¡¡Á¡É¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¹ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¿Í»²¤ò¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡È¤Ê¤ó¤«¡¢ÈþÌ£¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¡¢Âç¿Í¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤«¤é¡¢¸ý¡¹¤Ë¡È¥¨¥é¤¤¡É¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Æ¤´µ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤È²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¿Í»²¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤Ã¤¤Þ¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÉÍ¤µ¤ó¡£¡Èº£Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Ë¿Í»²¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
