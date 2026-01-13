元ヤクルト・古田敦也＆高津臣吾＆石井一久3氏が“新年会” 懐かしの「胴上げ」ショットも添え「歳を取っただけで何も変わらん…」
元プロ野球のヤクルトスワローズで選手・コーチ・監督として活躍した高津臣吾氏（57）が12日、自身のインスタグラムを更新。「アニキとGMと新年会」と書き出し、元チームメイトで現在は野球解説者・タレントなどとして活躍する古田敦也氏（60）、現楽天・取締役GMの石井一久氏（52）と新年会で集まったことを報告した。
【写真】「歳を取っただけで何も変わらん…」高津臣吾氏が披露した懐かしの「胴上げ」写真＆“新年会”3ショット
高津氏は続けて「昔話で大爆笑 歳を取っただけで何も変わらん… #古田敦也 #石井一久」とつづり、3人が現役時代の懐かしい“胴上げ”ショットと、3人で仲良く肩を組み笑顔の“現在”の写真をアップ。
この投稿にファンからは「現役時代から大好きな御三方の写真ありがとうございます」「やっぱ、この3人好き過ぎる！現役時代と見た目も変わらず、いつまで経っても、この関係が続いているのも素敵です」「いくつになっても仲間でいられるって素敵です。3人ともサイコーの笑顔!!」「現役終わって立場がいろいろ変わっても仲良しなのが嬉しいです〜」「ずっと変わらないって素敵ですね ヤクルト黄金期だ」「みんな良い笑顔〜」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「歳を取っただけで何も変わらん…」高津臣吾氏が披露した懐かしの「胴上げ」写真＆“新年会”3ショット
高津氏は続けて「昔話で大爆笑 歳を取っただけで何も変わらん… #古田敦也 #石井一久」とつづり、3人が現役時代の懐かしい“胴上げ”ショットと、3人で仲良く肩を組み笑顔の“現在”の写真をアップ。