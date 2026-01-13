KiiiKiiiがWEGO 2026 SPRINGに登場♡Z世代注目の最新ビジュアル公開

WEGOの2026年春を彩るビジュアルモデルに、韓国の次世代ガールズグループKiiiKiiiが抜擢されました。デビュー前から注目を集め、音楽だけでなくファッションやビューティー分野でも存在感を放つ彼女たち。そんなKiiiKiiiが魅せるのは、ナチュラルガーリーとストリートが融合した新しい春の装い。WEGOならではの世界観とともに、ワクワクするシーズンの始まりを感じてみて♡

KiiiKiiiが魅せるNEWSPRINGスタイル

今回のビジュアルでは、ナチュラルガーリーをベースに、WEGOらしいストリートエッセンスをプラスした“NEWSPRING”なスタイルを表現。

KiiiKiiiのフレッシュさと芯のあるムードが、春のコーディネートに新しい風を吹き込みます。ファッション感度の高いZ世代女子からの支持も納得のビジュアルに注目です。

全国のWEGO店舗で楽しむ特別演出

©STARSHIP ENTERTAINMENT

2026年1月16日(金)から、WEGO全店舗にKiiiKiiiのビジュアルが登場。※WEGOVINTAGE一部店舗対象外。原宿本店と心斎橋店ではウィンドウ掲出も予定され、街中でもその存在感を楽しめます。

さらに、店舗内ではKiiiKiiiからのスペシャルメッセージを放送。2026年1月16日(金)～3月12日(木)まで、全国のWEGO店舗で1時間に1回流れる予定です。※放送時間は指定不可。

限定ノベルティ＆特別BOOKをゲット

店内商品を税込7,000円以上購入すると、ここでしか手に入らないノベルティをプレゼント。2026年1月16日(金)からは、オリジナルロゴデザインのビッグサイズスカーフが登場。

さらに2月13日(金)からは、撮り下ろしビジュアルを収録したWEGOMAGAZINE【KiiiKiii特別版】とオリジナルショッパーのセットも配布されます。

※アプリ会員限定＆ノベルティクーポン画面提示必須※1会計につき1点のみ※なくなり次第終了。

KiiiKiiiと迎えるWEGOの新しい春

KiiiKiiiを迎えたWEGOの2026年春は、ファッションをもっと自由に楽しみたくなる季節。店舗演出やスペシャルメッセージ、限定ノベルティなど、来店するたびに特別感が広がります。

彼女たちと一緒に、今の自分にフィットする春スタイルを見つけてみてはいかがでしょうか♪お気に入りの一着との出会いが、きっと待っています。