4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズ。勝負の結末や、言葉を調べる相棒、そして日本の伝統的な習い事がヒントです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、「拗音（ようおん）」のクイズです。言葉の「頭」に来るか「最後」に来るか。1文字のように聞こえて2文字で書く、あの響きを意識しながら挑戦してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□うり
じ□□
□□どう
ひ□□

答えを見る






正解：しょ

正解は「しょ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しょ」を入れると、次のようになります。

しょうり（勝利）
じしょ（辞書）
しょどう（書道）
ひしょ（秘書）

今回は「勝（しょう）」「書（しょ）」「秘（しょ）」など、知的でシャープな印象の漢字が共通のキーワードでした。こうした音のバリエーションを脳内で瞬時に検索する作業は、語彙の引き出しをスムーズに開けるトレーニングにもおすすめです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)