【ひらがなクイズ】語彙力が試される！ 共通する「2文字のひらがな」を当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、「拗音（ようおん）」のクイズです。言葉の「頭」に来るか「最後」に来るか。1文字のように聞こえて2文字で書く、あの響きを意識しながら挑戦してください。
□□うり
じ□□
□□どう
ひ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しょ」を入れると、次のようになります。
しょうり（勝利）
じしょ（辞書）
しょどう（書道）
ひしょ（秘書）
今回は「勝（しょう）」「書（しょ）」「秘（しょ）」など、知的でシャープな印象の漢字が共通のキーワードでした。こうした音のバリエーションを脳内で瞬時に検索する作業は、語彙の引き出しをスムーズに開けるトレーニングにもおすすめです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
